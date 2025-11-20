Predstojnik onkologije KBC-a Zagreb Stjepko Pleština rekao je da se u većine oboljelih primjenjuje kemoterapija, jer je bolest često neoperabilna ili se vraća nakon operacije, dok je onkologinja Jasna Marušić pojasnila važnost suvremenih metoda zračenja, poput stereotaksijske radioterapije (SBRT), koja omogućuje precizno i snažno lokalno djelovanje uz zaštitu okolnih organa. Naglasila je i da je palijativna skrb sve dostupnija, ali i dalje nejednako raspoređena diljem zemlje.