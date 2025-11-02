Sprava za veslanje: Kako se točno koristi i zašto je dobra za jačanje cijelog tijela?

Ilustracija / Unsplash

Sprava za veslanje ili ergometar je sastavni dio gotovo svake bolje teretane. Postoji više vrsta ove sprave pa tako neke koriste magnete, druge zrak ili vodu kako bi pružile otpor kod korištenja. Ova sprava je dobra jer se njome trenira cijelo tijelo, od nogu, trupa pa do ramena i leđa. Ipak, važno je znati pravilno je koristiti.

Korištenje sprave za veslanje ima mnoge benefite za tijelo. Njome se radi na snazi, a jačaju se razni mišići. Dobra je stvar i da se može podesiti kako bi svaki pojedinac dobio najviše od nje. Treba je znati koristiti kako treba i pokrete raditi na točno određeni način.

Kako se koristi sprava za veslanje?

Prije svega, podesite dio za noge tako da pričvrstite dobro remen koji se nalazi na ploči za stopalo. Stegnite ga na najširem dijelu stopala tako da se pete kod vježbanja mogu malo podići, ako za to bude potrebe.

Na nekim spravama se može podestiti i otpor na ekranu, a to ovisi o tome koliko želite da vam je vježba teška za izvesti. Kod ergometra koji radi na vodu, otpor će ovisiti o brzini kojom povlačite.

Koliko je potrebno vježbati na spravi za veslanje?

Ova sprava se može koristiti kao dio treninga, uz druge vježbe, a može se koristiti i zasebno. Jednako tako, početnici je mogu koristiti nešto kraće na početku, do 15 minuta kako ne bi došlo do ozljede ili upale mišića.

Idealno vrijeme korištenja ergometra je od 15 do 45 minuta po treningu. Od 30 do 60 minuta će pozitivno utjecati na kardiovaskularno zdravlje.

Kao i kod svakog vježbanja, najbolje bi bilo koristiti ovu spravu tri puta tjedno.

Za što je sve dobra sprava za veslanje?

Sprava za veslanje je vrlo korisna iz više razloga. Radi se o spravi koja je pogodna za zglobove, mogu je koristiti svi i jednostavno se koristi.

Neki od ostalih benefita su:

1. Dobra je za cijelo tijelo

Kod vježbanja na ergometru koristi se cijelo tijelo. Rade ruke, ramena, leđa, gluteus, ali i noge te trup. Dobra je i jer je mogu koristiti i početnici, a svi mogu prilagoditi brzinu i količinu otpora sebi.

2. Vježbanje niskog intenziteta

Na spravi za veslanje se izvode vježbe niskog intenziteta kojima se sagorijevaju kalorije, ali se mogu kontrolirati pokreti.

3. Dobra je za srce i pluća

Kod ove vježbe je važno i pravilno disanje, a isto tako srce mora raditi jači kako bi omogućilo prenošenje krvi u tijelo, što na kraju utječe na zdravlje srca.

4. Dobra je za snagu i izdržljivost

S obzirom na to da je ova sprava korisna za cijelo tijelo, dobra je za postizanje snage, pogotovo kod pružanja jačeg otpora, ali i za izdržljivosti.

Na što treba paziti kod korištenja sprave za veslanje?

Kao i kod svake vježbe i ovdje je važno paziti na tehniku izvođenja. Prije svega, leđa trebaju biti uspravna, a trbušni mišići stisnuti kako bi se zaštitila ozljeda donjeg dijela leđa.

Također, potrebno ja paziti na način na koji se vježba. Tako se prvo odguruje s nogama koje se onda pružaju, a potom se naginju leđa prema iza. Odmah nakon se ruke povlače prema ramenima, u razini prsa i spajaju se lopatice.

Kada se vraća natrag u početni položaj, ruke se pružaju unaprijed, a koljena savijaju. Važno je i paziti da se puno brže krećete prema nazad u pokret, dok se sporije vraćate u početni položaj.

Kako se pravilno koristi ova sprava, možete vidjeti u videu ispod:

Zaključak

Sprava za veslanje ima mnoge benefite, ako se koristi kako treba. Njome se jačaju brojni mišići i cijelo tijelo. Najvažnije je cijelo vrijeme imati stisnuti trbuh, ali i izvoditi pokrete određenim redom.