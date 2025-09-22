Oglas

Zdrava prehrana

Vitamini za oči: U kojem se voću i povrću točno nalaze i možete li uzimati suplemente?

author
N1 Info
|
22. ruj. 2025. 06:42
vitamin c, jabuka, naranča, kivi, kiwi, zima, snijeg
Pexels

Vitamini su važni za cijelo tijelo, organe pa tako i za oči. Oni pomažu da vid funkcionira normalno, dok njihov nedostatak može utjecati na probleme s vidom i voditi do pojedinih bolesti poput glaukome. Vitamini se mogu dobiti iz hrane ili po savjetu liječnika putem suplemenata.

Oglas

Vitamini za oči su važni za održavanje zdravlja očiju i za dobar vid. Oni služe i kao prevencija određenih bolesti oka i starenja oka. Određeni vitamini će se tako dobiti iz hrane, dok će za neke liječnik preporučiti uzimanje suplemenata.

Potrebno je znati o kojim se vitaminima radi i više ih unositi prehranom.

Što jesti za zdravlje očiju?

Kako bi vid bio dobar treba konzumirati puno voća i povrća. Upravo se u njima nalaze vitamini potrebni za zdravlje očiju. Tako će pomoći dobro poznata mrkva, ali i drugo povrće koje se ne smije prekuhati kako bi zadržalo svoja svojstva.

Voće i povrće koje je žute, crvene, narančaste, plave ili zelene boje je ono koje će najviše pomoći očima.

Važno je unositi i antioksidanse koje tijelo i oči koriste za borbu protiv slobodnih radikala.

Oni obavljaju korisne funkcije u tijelu, ali njihov višak može oštetiti normalne stanice u procesu oksidacije. Oksidacija potom može utjecati na pojavu bolesti očiju.

Najbolji vitamini za oči

Važno je znati koji su vitamini dobri za oči i u kojim se namirnicama nalaze. Upravo će unošenje navedenih namirnica onda i osigurati zdravlje očiju.

1. Vitamin A

Vitamin A ima ključnu ulogu u održavanjem bistre rožnice, vanjskog omotača oka. On je i dio proteina u oku koji omogućava vid u mjestima s malim izvorom svjetlosti.

Nedostatak ovog vitamina nije toliko čest, a može dovesti do noćne sljepoće i isušivanja oči. Nalazi se u batatu, bundevama i lisnatom zelenom povrću.

2. Vitamin E

Ovaj vitamin je zaslužan za uništavanje slobodnih radikala i zaštitu stanica oka. Općenito ovaj vitamin je dobar za zdravlje oči, a ima ga u lososu, avokadu i lisnatom zelenom povrću.

3. Vitamin C

Osim što je dobar za generalno zdravlje i imunitet, vitamin C je važan i za oči. On je zaslužan za pravljenje kolagena koji oku daje strukturu. Vitamin C se nalazi u paprikama, kiviju, brokuli, kelju, citrusima.

4. Vitamini B skupine

Razni B vitamini imaju pozitivan utjecaj na oči. Imaju protuupalna svojstva, sprječavaju pojavu sive mrene, kao i pojavu glaukoma.

5. Omega 3 masne kiseline

Ove kiseline pomažu da se formiraju stanice oka, a uz to imaju i protuupalna svojstva. Jednako tako, pomažu oku da proizvodi više suza, dok manjak suza uzrokuje suhoću, neugodu i zamagljen vid. Omega 3 masne kiseline se nalaze u ribi, chia sjemenkama, soji i orašastim plodovima.

Osim ovih vitamina, za zdravlje očiju su važni beta karoten i lutein koji sprječavaju pojavu bolesti oka.

Treba li uzimati suplemente vitamina za oči?

Ako jedete izbalansirano i unosite dovoljno voća i povrća koji sadrže navedene vitamine, nije potrebno uzimati dodatne suplemente.

Nekada suplementi mogu čak i naštetiti, kada se uzima više njih paralelno ili kada tijelo dobiva previše određenih vitamina ili minerala.

Jednako tako, suplementi se ne smiju uzimati na vlastitu ruku, već u prethodnom dogovoru s liječnikom. Važno ih je uzimati po uputama liječnika ili uputama na pakiranju.

Zaključak

Vitamini za oči služe za bolje zdravčje očiji, sprječavanje bolesti i starenje očiju, a osiguravaju i dobar vid. Mogu se dobiti iz prehrane pa je zato važno jesti puno voća i povrća.

U određenim slučajevima se mogu uzimati suplementi, ali za to je potrebno potražiti savjet liječnika.

Teme
oči vid vitamin A vitamin b vitamin c vitamini vitamini za imunitet vitamini za oči

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ