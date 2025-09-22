Zdrava prehrana
Vitamini za oči: U kojem se voću i povrću točno nalaze i možete li uzimati suplemente?
Vitamini su važni za cijelo tijelo, organe pa tako i za oči. Oni pomažu da vid funkcionira normalno, dok njihov nedostatak može utjecati na probleme s vidom i voditi do pojedinih bolesti poput glaukome. Vitamini se mogu dobiti iz hrane ili po savjetu liječnika putem suplemenata.
Vitamini za oči su važni za održavanje zdravlja očiju i za dobar vid. Oni služe i kao prevencija određenih bolesti oka i starenja oka. Određeni vitamini će se tako dobiti iz hrane, dok će za neke liječnik preporučiti uzimanje suplemenata.
Potrebno je znati o kojim se vitaminima radi i više ih unositi prehranom.
Što jesti za zdravlje očiju?
Kako bi vid bio dobar treba konzumirati puno voća i povrća. Upravo se u njima nalaze vitamini potrebni za zdravlje očiju. Tako će pomoći dobro poznata mrkva, ali i drugo povrće koje se ne smije prekuhati kako bi zadržalo svoja svojstva.
Voće i povrće koje je žute, crvene, narančaste, plave ili zelene boje je ono koje će najviše pomoći očima.
Važno je unositi i antioksidanse koje tijelo i oči koriste za borbu protiv slobodnih radikala.
Oni obavljaju korisne funkcije u tijelu, ali njihov višak može oštetiti normalne stanice u procesu oksidacije. Oksidacija potom može utjecati na pojavu bolesti očiju.
Najbolji vitamini za oči
Važno je znati koji su vitamini dobri za oči i u kojim se namirnicama nalaze. Upravo će unošenje navedenih namirnica onda i osigurati zdravlje očiju.
1. Vitamin A
Vitamin A ima ključnu ulogu u održavanjem bistre rožnice, vanjskog omotača oka. On je i dio proteina u oku koji omogućava vid u mjestima s malim izvorom svjetlosti.
Nedostatak ovog vitamina nije toliko čest, a može dovesti do noćne sljepoće i isušivanja oči. Nalazi se u batatu, bundevama i lisnatom zelenom povrću.
2. Vitamin E
Ovaj vitamin je zaslužan za uništavanje slobodnih radikala i zaštitu stanica oka. Općenito ovaj vitamin je dobar za zdravlje oči, a ima ga u lososu, avokadu i lisnatom zelenom povrću.
3. Vitamin C
Osim što je dobar za generalno zdravlje i imunitet, vitamin C je važan i za oči. On je zaslužan za pravljenje kolagena koji oku daje strukturu. Vitamin C se nalazi u paprikama, kiviju, brokuli, kelju, citrusima.
4. Vitamini B skupine
5. Omega 3 masne kiseline
Ove kiseline pomažu da se formiraju stanice oka, a uz to imaju i protuupalna svojstva. Jednako tako, pomažu oku da proizvodi više suza, dok manjak suza uzrokuje suhoću, neugodu i zamagljen vid. Omega 3 masne kiseline se nalaze u ribi, chia sjemenkama, soji i orašastim plodovima.
Osim ovih vitamina, za zdravlje očiju su važni beta karoten i lutein koji sprječavaju pojavu bolesti oka.
Treba li uzimati suplemente vitamina za oči?
Ako jedete izbalansirano i unosite dovoljno voća i povrća koji sadrže navedene vitamine, nije potrebno uzimati dodatne suplemente.
Nekada suplementi mogu čak i naštetiti, kada se uzima više njih paralelno ili kada tijelo dobiva previše određenih vitamina ili minerala.
Jednako tako, suplementi se ne smiju uzimati na vlastitu ruku, već u prethodnom dogovoru s liječnikom. Važno ih je uzimati po uputama liječnika ili uputama na pakiranju.
Zaključak
Vitamini za oči služe za bolje zdravčje očiji, sprječavanje bolesti i starenje očiju, a osiguravaju i dobar vid. Mogu se dobiti iz prehrane pa je zato važno jesti puno voća i povrća.
U određenim slučajevima se mogu uzimati suplementi, ali za to je potrebno potražiti savjet liječnika.
