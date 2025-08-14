EU zabranjuje ove proizvode: Mogu narušiti reproduktivno zdravlje žena

Hrvatice u prosjeku svaka tri do četiri tjedna posjećuju salone za uljepšavanje. Istraživanja su pokazala kako upravo TPO, kao sastavni dio nekih proizvoda za nokte, spada u kategoriju proizvoda koji potencijalno mogu narušiti i hormonalnu ravnotežu u organizmu, a posebno ističu kako su ugrožene žene u reproduktivnom razdoblju budući da su hormonski disruptori povezani s problemima s plodnošću.