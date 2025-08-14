Oglas

EU zabranjuje ove proizvode: Mogu narušiti reproduktivno zdravlje žena

N1 Info
14. kol. 2025. 07:41
Je li odzvonilo gel noktima i trajnom laku? Europska unija odlučila je stati na kraj svim lakovima i gelovima za nokte koji sadrže TPO - zabranjeni su od 1. rujna. To je sastojak koji je, prema istraživanjima, štetan za reproduktivno zdravlje žena.

Hrvatice u prosjeku svaka tri do četiri tjedna posjećuju salone za uljepšavanje. Istraživanja su pokazala kako upravo TPO, kao sastavni dio nekih proizvoda za nokte, spada u kategoriju proizvoda koji potencijalno mogu narušiti i hormonalnu ravnotežu u organizmu, a posebno ističu kako su ugrožene žene u reproduktivnom razdoblju budući da su hormonski disruptori povezani s problemima s plodnošću.

"Odavno su već zamijenjeni nekim drugim sastavima u materijalima s kojima mi radimo u salonu tako da nikakva novina. Klijenti imaju povjerenja tu gdje dolaze tako da smatram da se ne treba dizati toliki hype“, ispričala je za Dnevnik.hr Antonia Bule, vlasnica salona za uljepšavanje.

"Mi već godinama vodimo brigu o našim lakovima i njihovom sastavu. To nam je uvijek bilo na prvom mjestu", dodala je manikirka Karolina Pušić.

Teme
Europska unija lakovi za nokte manikura nokti

