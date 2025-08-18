U čije ime nastupa Trump? "Postoje tri mogućnosti"

"Anchorage je bio razočaranje za sve ukrajinske saveznike. Trump se tamo nije ponašao kao lider najmoćnije zemlje svijeta. Aplaudirao je Putinu i govorio malo, gotovo ništa. Možemo biti gotovo pa sigurni da se Trump vraća na tvorničke postavke. Ono što me muči cijelo vrijeme jest pitanje u čije ime on nastupa. Postoje tri mogućnosti, da nastupa u ime Ukrajine i EU, da nastupa u ime Putina i prenosi EU-u ruska stajališta, a treća je da nastupa potpuno neutralno, kao čovjek kojeg ne zanimaju Ukrajina, EU i Rusija. Postoji i četvrta mogućnost, da je potpuni idiot, ali to ćemo zanemariti. Kad bismo znali kako nastupa, lakše bismo se postavili. Ovako, dojam je kao da zastupa ruska stajališta jer nijednom nije izjavio da bi Rusi trebali zaustaviti rat, no to konstantno ponavlja Ukrajini i Zelenskom. To je teza kojom su nastupali tijekom predizborne kampanje", naglasio je Tadić i napomenuo da se nema što očekivati od Trumpa: