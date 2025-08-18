U čije ime nastupa Trump? "Postoje tri mogućnosti"

Ukrajinski novinar i dopisnik iz Hrvatske Jevhen Stepanenko gostovao je zajedno s fizičarom i stručnjakom za nuklearnu energiju Tonćijem Tadićem kod Ivana Hrstića u Novom danu.
Komentirali su susret Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci, kao i dolazak europskih lidera i Volodimira Zelenskog u Washington.
"Težak dan za Ukrajinu i cijeli svijet, posebno uključujući Europu. Vidjet ćemo što se biti nakon danas, hoće li pobijediti demokracija... Ovo me sve više podsjeća na neku nogometnu utakmicu, ali Zelenski je za ovaj sastanak bolje pripremljen nego kad je došao prvi put u Bijelu kuću. Ovaj put ima i argumente, to su stav Ukrajinaca i svih lidera Europske unije. Nadam se da će mu biti potpora na sastanku s Trumpom. Sretan sam što su svi uz njega tamo", izjavio je Stepanenko i posebna očekivanja okrenuo prema talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni i finskom predsjedniku Alexanderu Stubbu, za koje smatra da znaju najbolje kako s Trumpom.
"Anchorage je bio razočaranje"
Uvjeren je da Trump ima u interesu riješiti situaciju u korist svojih saveznika. Tonći Tadić nije sklon tom mišljenju, nema povjerenja u američkog predsjednika.
"Anchorage je bio razočaranje za sve ukrajinske saveznike. Trump se tamo nije ponašao kao lider najmoćnije zemlje svijeta. Aplaudirao je Putinu i govorio malo, gotovo ništa. Možemo biti gotovo pa sigurni da se Trump vraća na tvorničke postavke. Ono što me muči cijelo vrijeme jest pitanje u čije ime on nastupa. Postoje tri mogućnosti, da nastupa u ime Ukrajine i EU, da nastupa u ime Putina i prenosi EU-u ruska stajališta, a treća je da nastupa potpuno neutralno, kao čovjek kojeg ne zanimaju Ukrajina, EU i Rusija. Postoji i četvrta mogućnost, da je potpuni idiot, ali to ćemo zanemariti. Kad bismo znali kako nastupa, lakše bismo se postavili. Ovako, dojam je kao da zastupa ruska stajališta jer nijednom nije izjavio da bi Rusi trebali zaustaviti rat, no to konstantno ponavlja Ukrajini i Zelenskom. To je teza kojom su nastupali tijekom predizborne kampanje", naglasio je Tadić i napomenuo da se nema što očekivati od Trumpa:
"Dao je Putinu više ultimatuma i ništa se nije dogodilo. Dapače, pozvao ga je na Aljasku. Putin nije ispoštovao nijedan od ultimatuma i ništa se nije dogodilo. Onda imamo sastanak nakon kojeg ispada da bi Zelenski trebao pristati na sve Putinove uvjete i završiti rat na taj način."
Na kraju je pozvao lidere da Trumpu kažu neka se ne miješa u pitanja Ukrajine jer će se tek onda, zbog ega, konkretnije aktivirati.
"Amerika nije pouzdan partner nikome tko ima posla s Putinom, to treba znati. Svima je nakon Anchoragea potpuno jasno da tamo nije bilo razgovora Trumpa kao predstavnika Europe u sučeljavanju s Putinom nego Trumpa kojeg to uopće ne zanima. Ili, još gore, Trumpa koji je slušao naputke iz Kremlja. Počet će pomagati Ukrajini i Europi ako osjeti da će se priča odvijati bez njega", zaključio je Tadić.
