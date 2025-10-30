U Europi sve više komaraca koji prenose bolesti: Kad se nova vrsta jednom nastani, teško ju je iskorijeniti

Komarci ili njihove ličinke često se prenose u vodi koja se skuplja u starim gumama, posudama ili teglama s vodenim biljkama. Čak i mala količina vode dovoljna je da ličinke stvore novu koloniju tisućama kilometara dalje. Iako su komarci ranije uglavnom dolazili iz Afrike, danas većina novih vrsta potječe iz Azije, piše klix.ba.