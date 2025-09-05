Odgovor na cenzuru: Nakon otkazivanja u Zadru i Benkovcu – "Mirotvorac" dostupan cijeloj Hrvatskoj!

Projekcije Mirotvorca se nastavljaju i u kinima, a uskoro slijedi i prestižna međunarodna premijera na jednom od najznačajnijih svjetskih dokumentarnih filmskih festivala. Online projekcije na Loli.streamu po cijeni od 6 Eura bit će omogućene samo za gledatelje iz Republike Hrvatske, zaključno sa srijedom 10. rujna.