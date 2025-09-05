Odgovor na cenzuru: Nakon otkazivanja u Zadru i Benkovcu – "Mirotvorac" dostupan cijeloj Hrvatskoj!

Nakon što su otkazane projekcije Mirotvorca u Benkovcu i Zadru Factum je odlučio omogućiti svim zainteresiranima priliku za gledanje filma Ivana Ramljaka. Tijekom pet dana Mirotvorac će biti dostupan u cijeloj Hrvatskoj putem Loli.stream platforme.
Online projekcije počinju na dan kad je film trebao biti prikazan u Zadru, u subotu 6. rujna i to od 12 sati.
Mirotvorac je nakon svjetske premijere na ZagrebDoxu prikazan na četiri hrvatska filmska festivala i nagrađen je sa sveukupno čak sedam nagrada! Posebno veseli tercet nagrada publike:
- Pulski filmski festival - Velika zlatna arena za najbolji film i Zlatna arena za montažu
- Cinehill Film Festival - Nagrada publike
- Rab Film Festival - Nagrada publike i Posebno priznanje stručnog žirija
- Liburnia Film Festival - Najbolji film i Nagrada publike
Projekcije Mirotvorca se nastavljaju i u kinima, a uskoro slijedi i prestižna međunarodna premijera na jednom od najznačajnijih svjetskih dokumentarnih filmskih festivala. Online projekcije na Loli.streamu po cijeni od 6 Eura bit će omogućene samo za gledatelje iz Republike Hrvatske, zaključno sa srijedom 10. rujna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
