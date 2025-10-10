Upozorenje: "Ostanite kod kuće pet dana" zbog Covid testova

Britancima se savjetuje da naprave test na Covid ako imaju bilo kakve simptome virusa, jer broj zaraženih i dalje raste.
Jedan od vodećih farmaceuta u Ujedinjenom Kraljevstvu izdao je upozorenje odraslima koji trenutno imaju pozitivan test na Covid — pozivajući ih da se samoizoliraju najmanje pet dana kako bi se spriječilo širenje dviju novih, vrlo zaraznih varijanti virusa. Najnoviji sojevi, Stratus i Nimbus, izazivaju zabrinutost stručnjaka, a jedan od ključnih simptoma je promuklost ili osjećaj kao da je grlo „puno žileta“, piše Express.
George Sandhu, zamjenik glavnog farmaceuta lanca Well Pharmacy, pozvao je sve koji primijete ove simptome da se testiraju na Covid, jer stopa zaraze u zemlji i dalje raste. Vijest dolazi gotovo pola desetljeća nakon što su milijuni Britanaca bili prisiljeni ostati kod kuće i raditi na daljinu tijekom nacionalnih karantena tijekom globalne pandemije.
Sandhu želi da svi budu svjesni znakova i simptoma Covida, koji je potvrđen kod 447 ljudi u tjednu do 24. rujna, što je porast od 22% u odnosu na prethodni tjedan, prema najnovijim vladinim podacima. Nadalje, 157 osoba primljeno je u bolnicu u tjednu koji je završio 31. kolovoza, što je povećanje od 15,6% u odnosu na tjedan prije — čime je ukupan broj hospitaliziranih porastao na 1.162 pacijenta.
Covid je respiratorna infekcija slična prehladi ili gripi. Poput tih infekcija, prenosi se s osobe na osobu disanjem, kihanjem i kašljanjem. Gospodin Sandhu sada poziva Britance da se pridržavaju najnovijih smjernica NHS-a, budući da se nove varijante brzo šire zemljom, izvještava Wales Online.
Simptomi respiratornih infekcija su slični — visoka temperatura, novi, neprestani kašalj te gubitak okusa ili mirisa spadaju među najčešće. Kod nove Stratus varijante mnogi pacijenti navode promukli glas kao rani simptom, dok oni zaraženi Nimbusom često opisuju osjećaj kao da im „žileti grebu grlo“.
U većini slučajeva pozitivan antigenski test potvrđuje infekciju Covidom, a zaraženima se savjetuje da ostanu u kući i slijede preporuke. Službene smjernice NHS-a preporučuju da osobe starije od 18 godina koje testiraju pozitivno ostanu kod kuće i izbjegavaju kontakt s drugima pet dana.
Za mlađe od 18 godina preporuka se smanjuje na tri dana, jer djeca i mladi obično kraće šire infekciju. Osobe koje su pozitivne, a u kontaktu su sa starijim ili ranjivim osobama — osobito onima s oslabljenim imunitetom — trebale bi pričekati deset dana prije nego ih posjete.
Važno je ostati dobro hidriran tijekom infekcije, jer Covid često izaziva glavobolju te začepljen ili curav nos. Osim testova, Well Pharmacy nudi i uslugu booster cjepiva protiv Covida.
Sandhu je savjetovao:
„Najbolji način da saznate imate li Covid jest da odete u lokalnu ljekarnu i uzmete test. Tijekom zimskih mjeseci teško je razlikovati imate li prehladu, gripu ili Covid jer dijele slične simptome.
Ako test potvrdi da imate Covid, trebali biste ostati u zatvorenom prostoru, odmarati se i izbjegavati kontakt s drugim ljudima dok ponovno ne budete negativni. Mlađi ljudi obično kraće šire virus, pa mogu biti negativni već nakon tri dana.
Ako ste stariji od 18 godina, preporučuje se da pričekate pet dana prije nego stupite u kontakt s drugima, jer većina tada prestaje biti zarazna. Važno je da svi daju svoj doprinos — ako ste pozitivni na Covid, molimo vas da se pridržavate smjernica NHS-a i ne odlazite na mjesta s mnogo ljudi.“
