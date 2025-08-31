Ljetni val koronavirusa puni ambulante: Zabilježen porast prodaje testova, ovo su simptomi

"Radi se uglavnom o pacijentima sa popratnim kroničnim bolestima, u prvom redu starijim pacijentima, tako da je prosjek i hospitaliziranih i ovih koji su bili u osmom mjesec 85 godina. Nije nitko bio u jedinici intenzivnog liječenja, imali smo na žalost jedan smrtni slučaj, radilo se na žalost o pacijentici u dobi od 93 godine sa isto tako više komorbiditeta", rekao je Izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz dr. med./predstojnik Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".