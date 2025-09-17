VIRUS U PREDSEZONI
Bolnica u Puli zabranila posjete zbog covida i gripe. Epidemiologa smo pitali nije li malo prerano za gripu
U utorak je na službenim stranicama Opće bolnice u Puli objavljena obavijest o zabrani posjeta na Odjelu pedijatrije zbog povećanog broja slučajeva gripe i covida.
"Zbog povećane incidencije virusnih respiratornih infekcija, uključujući virus gripe i COVID-19, te s ciljem zaštite hospitalizirane djece i zdravstvenog osoblja, do daljnjeg se zabranjuju posjete pacijentima na Odjelu pedijatrije Opće bolnice Pula. Iznimke su moguće isključivo u izvanrednim situacijama, uz prethodnu procjenu i odobrenje odgovorne osobe Odjela. O ponovnoj uspostavi posjeta roditelji i javnost bit će pravovremeno obaviješteni", stoji na stranicama pulske Opće bolnice.
Gripa na izmaku ljeta
Slučajevi covida nisu neuobičajeni u ovo doba godine. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je početkom ovoga tjedna da je prošloga tjedna, od 8. do 14. rujna, u sustav prijavljivanja zaraznih bolesti zaprimljeno 779 prijava COVID-19, bez ijednog smrtnog ishoda.
No, slučajevi gripe čine se neuobičajenima, odnosno preuranjenima u ovo doba godine. Gripa je sezonska bolest koja se javlja u hladnoj polovici godine, a kalendarski pa i meteorološki još uvijek smo u ljetu.
"Već smo imali jednu manju epidemiju"
Doc. dr.sc. Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a, kaže da je kontaktirao s bolnicom u Puli i da slučajeva gripe ondje ipak nema, samo slučajeva covida.
Bez obzira na to, napominje da gripa nije neuobičajena i u ovo doba godine.
"Nije prerano za gripu. U kolovozu smo već imali jednu manju epidemiju u KBC-u Rijeka. Gripa se zna javljati i ljeti, ali u ograničenom opsegu i s manjim brojem oboljelih koji su najčešće povezani zarazom. Dakle, načelno nije nemoguće i ograničene epidemije gripe događaju se i ljeti", objasnio nam je dr. Kaić.
