Bolnica u Puli zabranila posjete zbog covida i gripe. Epidemiologa smo pitali nije li malo prerano za gripu

"Nije prerano za gripu. U kolovozu smo već imali jednu manju epidemiju u KBC-u Rijeka. Gripa se zna javljati i ljeti, ali u ograničenom opsegu i s manjim brojem oboljelih koji su najčešće povezani zarazom. Dakle, načelno nije nemoguće i ograničene epidemije gripe događaju se i ljeti", objasnio nam je dr. Kaić.