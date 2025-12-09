"živi lijek"
Revolucionarna nova terapija uništila do sada neizlječivu vrstu raka
Terapija koja bi se nekad smatrala podvigom znanstvene fantastike preokrenula je agresivne i neizlječive karcinome krvi kod nekih pacijenata, izvještavaju liječnici.
Sada je liječeno još osmero djece i dvoje odraslih s T-staničnom akutnom limfoblastičnom leukemijom, a gotovo dvije trećine (64%) pacijenata je u remisiji.
T-stanice bi trebale biti čuvari tijela – tražiti i uništavati prijetnje – no u ovom obliku leukemije rastu nekontrolirano. Kod onih u ispitivanju kemoterapija i transplantacije koštane srži nisu uspjele. Osim eksperimentalnog lijeka, jedina preostala mogućnost bila je učiniti njihovu smrt ugodnijom.
Prva osoba na svijetu koja je primila lijek
„Stvarno sam mislila da ću umrijeti i da neću moći odrasti i raditi sve ono što svako dijete zaslužuje,” kaže 16-godišnja Alyssa Tapley iz Leicestera.
Ona je bila prva osoba na svijetu koja je primila liječenje u bolnici Great Ormond Street i sada ponovno uživa u životu.
Revolucionarno liječenje prije tri godine uključivalo je brisanje njezina starog imunološkog sustava i uzgoj novog. Provela je četiri mjeseca u bolnici i nije mogla vidjeti brata kako ne bi donio infekciju.
No sada joj je rak nedetektabilan i potrebne su joj samo godišnje kontrole. Alyssa pohađa "A-levels", sudjeluje u programu Duke of Edinburgh Award, razmišlja o satovima vožnje i planira budućnost.
„Razmišljam o pripravništvu u biomedicinskim znanostima, a nadam se da ću jednog dana raditi istraživanja raka krvi,” rekla je.
Tehnologija nazvana "uređivanja baza"
Tim sa Sveučilišnog koledža u Londonu (UCL) i bolnice Great Ormond Street koristio je tehnologiju nazvanu uređivanje baza (base editing).
Baze su jezik života. Četiri vrste baza – adenin (A), citozin (C), gvanin (G) i timin (T) – građevni su blokovi našega genetskog koda. Kao što slova u abecedi tvore riječi koje nose značenje, tako milijarde baza u našoj DNK tvore upute za naše tijelo.
Uređivanje baza omogućuje znanstvenicima da „zumiraju” točno određeni dio genetskog koda i promijene molekularnu strukturu samo jedne baze, pretvarajući je iz jedne vrste u drugu i tako prepisujući dio uputa.
Istraživači su željeli iskoristiti prirodnu moć zdravih T-stanica da traže i uništavaju prijetnje i okrenuti je protiv T-stanične akutne limfoblastične leukemije.
To je vrlo zahtjevno. Morali su osmisliti način da dobre T-stanice love loše, a da se terapija pritom ne uništi sama od sebe. Krenuli su od zdravih T-stanica donora i počeli ih mijenjati.
Prvo uređivanje baze onesposobilo je mehanizam ciljanje T-stanica kako ne bi napadale pacijentovo tijelo.
Drugo je uklonilo kemijsku oznaku zvanu CD7 koja postoji na svim T-stanicama. Uklanjanje je ključno da terapija ne počne uništavati samu sebe.
Treće uređivanje djelovalo je kao „plašt nevidljivosti” koji sprječava da stanice ubije lijek iz kemoterapije.
Posljednja faza genetske modifikacije dala je T-stanicama uputu da love sve što ima oznaku CD7.
Sada bi modificirane T-stanice uništavale svaku drugu T-stanicu na koju naiđu, bila ona zloćudna ili zdrava, ali se međusobno ne bi napadale.
"Prije nekoliko godina ovo bi bilo znanstvena fantastika"
Terapija se putem infuzije daje pacijentima i, ako se rak ne može otkriti nakon četiri tjedna, slijedi transplantacija koštane srži kako bi se obnovio njihov imunološki sustav.
„Prije nekoliko godina ovo bi bilo znanstvena fantastika,” kaže prof. Waseem Qasim s UCL-a i bolnice Great Ormond Street.
„Moramo praktički rastaviti cijeli imunološki sustav. To je duboko, intenzivno liječenje, vrlo je zahtjevno za pacijente, ali kad djeluje, djeluje jako dobro.”
Studija, objavljena u časopisu New England Journal of Medicine, donosi rezultate prvih 11 pacijenata liječenih u bolnicama Great Ormond Street i King’s College. Pokazuje da je devetoro postiglo duboku remisiju koja im je omogućila transplantaciju koštane srži.
Sedmero ih je i dalje bez bolesti između tri mjeseca i tri godine nakon liječenja.
Jedan od najvećih rizika liječenja su infekcije dok je imunološki sustav uklonjen.
U dva slučaja rak je izgubio oznaku CD7, što mu je omogućilo da se sakrije od terapije i ponovno vrati u tijelo.
"Ovo su prilično upečatljivi klinički rezultati"
„S obzirom na to koliko je agresivan ovaj oblik leukemije, ovo su prilično upečatljivi klinički rezultati i, naravno, jako sam sretan što smo uspjeli ponuditi nadu pacijentima koji su je inače izgubili,” rekao je dr. Robert Chiesa iz odjela za transplantaciju koštane srži u bolnici Great Ormond Street.
Dr. Deborah Yallop, konzultantica hematologinja u bolnici King’s, rekla je: „Vidjeli smo impresivne odgovore u uklanjanju leukemije koja je djelovala neizlječivo – ovo je vrlo snažan pristup.”
Komentirajući istraživanje, dr. Tania Dexter, viša medicinska službenica britanske humanitarne organizacije za matične stanice Anthony Nolan, rekla je: „S obzirom na to da su ovi pacijenti prije ispitivanja imali malu šansu za preživljavanje, ovi rezultati donose nadu da će se ovakvi tretmani nastaviti razvijati i postati dostupni većem broju pacijenata.”
