Revolucionarna nova terapija uništila do sada neizlječivu vrstu raka

Komentirajući istraživanje, dr. Tania Dexter, viša medicinska službenica britanske humanitarne organizacije za matične stanice Anthony Nolan, rekla je: „S obzirom na to da su ovi pacijenti prije ispitivanja imali malu šansu za preživljavanje, ovi rezultati donose nadu da će se ovakvi tretmani nastaviti razvijati i postati dostupni većem broju pacijenata.”