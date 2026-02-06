Stručnjaci: Ove dvije navike glavni su krivci za većinu karcinoma koji se mogu spriječiti

Međutim, pušenje nije jedini uzrok. Onečišćenje zraka također ima značajnu ulogu, a njegov se utjecaj razlikuje od regije do regije. U istočnoj Aziji, primjerice, oko 15 posto slučajeva raka pluća kod žena povezano je s onečišćenjem zraka. U sjevernoj Africi i zapadnoj Aziji, oko 20 posto slučajeva raka pluća kod muškaraca pripisuje se istom uzroku.