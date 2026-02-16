Tisuće godina ljudi su jeli kruh bez ikakvih problema. Pšenica je bila temelj prehrane civilizacija diljem svijeta. A onda je nešto krenulo po zlu. Sve više ljudi počelo je osjećati nelagodu nakon obroka. Umor bez objašnjenja. Probavne tegobe koje jednostavno nisu prolazile. Pitanje koje si mnogi postavljaju zapravo je jednostavno: zašto je gluten štetan za toliko ljudi danas?
Odgovor nije crno-bijel. Za većinu nas gluten ne predstavlja nikakav problem. No za određeni postotak ljudi ovaj naizgled bezazlen protein postaje okidač niza tegoba koje mogu ozbiljno narušiti kvalitetu života.
Što gluten zapravo radi u tijelu
Gluten je protein koji se nalazi u žitaricama poput pšenice, ječma, raži i pira. Prema podatcima s mrežne stranice John Hopkins Medicine, njegova glavna uloga u hrani je vezivna. Upravo on daje tijestu elastičnost i strukturu koju svi poznajemo.
Bez glutena kruh bi se raspadao. Tjestenina ne bi držala svoj oblik. Peciva bi bila suha i lomljiva.
Problem nastaje kada imunološki sustav nekih osoba prepoznaje gluten kao prijetnju. Umjesto da ga probavni sustav jednostavno razgradi i iskoristi, tijelo pokreće obrambenu reakciju. I tu počinju problemi.
Celijakija kao autoimuna reakcija
Najteži oblik nepodnošenja glutena jest celijakija. Ovo nije obična alergija ni preosjetljivost. Riječ je o autoimunoj bolesti kod koje imunološki sustav doslovno napada vlastito tijelo svaki put kada osoba unese gluten.
HZJZ je detaljno objasnio kako ova bolest funkcionira. Kada osoba s celijakijom pojede nešto što sadržava gluten, njezin imunološki sustav napada sluznicu tankog crijeva. S vremenom dolazi do oštećenja crijevnih resica. A upravo su one odgovorne za upijanje hranjivih tvari.
Posljedica? Tijelo više ne može pravilno upijati vitamine, minerale i druge hranjive tvari iz hrane.
Probavni simptomi celijakije uključuju kronični proljev s neugodnim mirisom, nadutost, bolove u trbuhu, grčeve, mučninu i povraćanje. Stolica često sadržava neprobavljenu masnoću jer crijeva više ne rade kako bi trebala.
No simptomi ne staju na probavnom sustavu. Osobe s celijakijom često pate od kroničnog umora i iscrpljenosti. Javlja se slabokrvnost uzrokovana manjkom željeza ili vitamina B12. Gubitak težine bez vidljivog razloga postaje čest. Bolovi u kostima i zglobovima, glavobolje, migrene, kožni osip i svrbež, afte u ustima – čak i gubitak kose – sve to može biti povezano s ovom bolešću.
Kod djece situacija je posebno zabrinjavajuća. Može doći do zakašnjelog rasta i razvoja. Javljaju se problemi s ponašanjem. Pubertet kasni. Tjelesna težina ostaje niska. Zato je prepoznavanje simptoma na vrijeme iznimno važno za pravilan razvoj djeteta.
Kada problem nije celijakija
Može li gluten štetiti i osobama koje nemaju celijakiju? Healthline objašnjava da sve više ljudi osjeća simptome nepodnošenja glutena iako nemaju dijagnosticiranu autoimunu bolest.
Ova osjetljivost ne uzrokuje trajno oštećenje tankog crijeva. Ali svejedno može znatno narušiti svakodnevni život.
Nadutost i osjećaj napuhnutosti nakon obroka s glutenom česta su pojava. Bolovi u trbuhu i grčevi vraćaju se redovito. Probava postaje nepredvidljiva – izmjenjuju se proljev i zatvor. Kronični umor koji ne prolazi ni nakon odmora iscrpljuje i tijelo i um.
Zanimljivo je da nepodnošenje glutena može utjecati i na psihičko zdravlje. Tjeskoba, potištenost i razdražljivost pojavljuju se kod mnogih osoba osjetljivih na gluten. Tu je i ona famozna "moždana magla" – problemi s koncentracijom i pamćenjem koji postaju svakodnevni izazov.
Kožni problemi poput osipa i ekcema, bolovi u zglobovima i gubitak težine dodatno kompliciraju sliku. Sve ove tegobe mogu se pojaviti pojedinačno ili zajedno. Njihov intenzitet varira od osobe do osobe.
Tko bi trebao razmotriti prehranu bez glutena
Osim osoba s celijakijom i nepodnošenjem glutena, bezglutenska prehrana može pomoći i kod nekih drugih zdravstvenih stanja. Osobe koje boluju od Crohnove bolesti, sindroma nadražljivog crijeva, endometrioze, ulceroznog kolitisa ili fibromialgije ponekad primjećuju poboljšanje nakon što izbace gluten iz svoje prehrane.
Koje su moguće prednosti? Poboljšana probava. Manje nadutosti i vjetrova. Bolje upijanje hranjivih tvari često donosi i više energije tijekom dana.
Kod osoba s autoimunim bolestima poput Hashimotova tireoiditisa može doći do smanjenja upala u tijelu. Mnogi primjećuju bolji mentalni fokus i nestanak moždane magle. Lakše je i održavati željenu tjelesnu težinu jer se smanjuje unos prerađene hrane bogate glutenom.
Druga strana medalje
Bilo bi pogrešno zaključiti da je gluten štetan za sve nas. MedicalNewsToday upozorava da uklanjanje glutena iz prehrane za neke ljude može donijeti i negativne posljedice.
Cjelovite žitarice, poput kruha od cjelovite pšenice, sadržavaju važne hranjive tvari. Mnogi proizvodi s glutenom obogaćeni su vitaminima i mineralima. Ako ih izbjegavamo bez odgovarajuće zamjene, možemo razviti ozbiljne nedostatke.
Moguće je razviti manjak željeza, kalcija, vlakana, folata, tiamina, riboflavina i niacina. Sve su to tvari koje igraju ključnu ulogu u radu našeg tijela. Njihov nedostatak može stvoriti nove zdravstvene probleme.
Vlakna predstavljaju poseban izazov. Mnogi proizvodi s glutenom bogati su vlaknima koja su neophodna za zdravu probavu. Kod bezglutenske prehrane potrebno je svjesno unositi vlakna iz drugih izvora – graha, leće, orašastih plodova, sjemenki i cjelovitih žitarica bez glutena.
Istraživanja su pokazala još nešto važno. Izbjegavanje glutena može dovesti do smanjenog unosa cjelovitih žitarica koje su korisne za srce. To potencijalno povećava rizik od srčanih bolesti.
Namirnice koje prirodno ne sadržavaju gluten
Za sve koji trebaju ili žele izbjeći gluten postoji čitav niz prirodno bezglutenskih namirnica.
Pseudožitarice poput riže, kukuruza, prosa, kvinoje, heljde, amaranta i tefa mogu zamijeniti pšenicu i slične žitarice. Sve vrste svježeg povrća i voća sigurne su. Neprerađeno meso, riba i morski plodovi ne sadržavaju gluten.
Mliječni proizvodi poput mlijeka, sira, jogurta i maslaca također su dopušteni. No uvijek je pametno pogledati deklaraciju radi mogućih dodataka.
Jaja su prirodno bez glutena. Orašasti plodovi i sjemenke – bademi, orasi, lješnjaci, sjemenke suncokreta, chije i lana – nude zdrave masti i bjelančevine. Brašna od riže, kukuruza, krumpira, badema, kvinoje i heljde mogu zamijeniti pšenično brašno u vašim receptima.
Što izbjegavati
S druge strane, pšenica, raž, ječam, pir i kamut sadržavaju gluten i treba ih zaobići. To uključuje kruh, tjesteninu, peciva, kekse i kolače od tih žitarica.
Posebnu pozornost zaslužuju umaci. Sojin umak često sadržava pšenicu – osim ako nije označen kao bezglutenski. Gotovi umaci i začini mogu kriti skriveni gluten. Prerađena hrana i grickalice često koriste pšenični škrob kao zgušnjivač.
Zob zaslužuje posebnu napomenu. Iako je prirodno bez glutena, tijekom proizvodnje često dolazi u doticaj s pšenicom. Zato je važno odabrati ovjerene bezglutenske zobene pahuljice.
Donošenje prave odluke
Prije nego što iz svoje prehrane izbacite gluten, razgovarajte s liječnikom. Testiranje na celijakiju treba obaviti dok još jedete gluten. U suprotnom rezultati mogu biti lažno negativni.
Samoinicijativno dijagnosticiranje bez liječničke pomoći može dovesti do nepotrebnih ograničenja. Ili, što je još gore, do propuštenih dijagnoza ozbiljnijih stanja.
Gluten nije neprijatelj broj jedan za sve nas. No za one koji imaju celijakiju ili nepodnošenje, izbjegavanje ovog proteina može donijeti dramatično poboljšanje kvalitete života. Ključ je u pristupu koji uzima u obzir vaše individualne potrebe – uz podršku stručnjaka koji vas može voditi kroz taj proces.
