200 milijuna eura
Danko Končar preuzima sisačku Željezaru
Poduzetnik Danko Končar izvijestio je da je preko međunarodne metalurške grupacije Afarak Group postigao načelni dogovor o preuzimanju sisačke željezare od talijanskog ABS-a, čeličanske divizije grupacije Danieli.
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Prema priopćenju, riječ je o poslu vrijednom oko 200 milijuna eura, piše Index.
Kako se navodi, dogovor je zasad načelan, a transakciju bi trebalo provesti novoosnovano društvo Afarak Steel Zagreb Hrvatska, iza kojeg stoji međunarodna grupacija Afarak. Tvrtka se u priopćenju opisuje kao vertikalno integrirani proizvođač specijalnih legura s pogonima na više kontinenata, čije dionice kotiraju na burzama u Helsinkiju i Londonu.
Iz tima Danka Lončara ističu da bi, bude li transakcija dovršena, bila riječ o jednoj od najvećih industrijskih investicija u Hrvatskoj posljednjih godina te o primjeru reindustrijalizacije kojim bi se ponovno pokrenula proizvodnja u sisačkoj željezari.
Koristili bi tehnologiju Talijana
Prema planu, nakon završetka svih potrebnih procedura proizvodnja bi se ponovno pokrenula uz tehnologiju talijanske grupacije Danieli, jednog od vodećih svjetskih proizvođača opreme za metaluršku industriju. Projekt bi se temeljio na takozvanoj mini mill tehnologiji, koja od čeličnog otpada proizvodi armaturu, žicu i čelične šipke za građevinski sektor.
U priopćenju se navodi da sisačka željezara ne posluje od 2024. godine. Plan predviđa ugradnju nove proizvodne linije za betonsko željezo te povećanje proizvodnog kapaciteta na oko 500.000 tona godišnje. Dodaje se da bi proizvodnja bila usmjerena na hrvatsko i europsko tržište, za razliku od dosadašnjeg modela, u kojem se gotovo sva proizvodnja izvozila.
Končarov tim također tvrdi da Hrvatska trenutačno gotovo u cijelosti uvozi građevinski čelik, oko 400.000 tona godišnje, zbog čega bi domaća proizvodnja, prema njihovim procjenama, smanjila ovisnost o uvozu i zadržala veći dio dodane vrijednosti u zemlji.
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