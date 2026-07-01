U priopćenju se navodi da sisačka željezara ne posluje od 2024. godine. Plan predviđa ugradnju nove proizvodne linije za betonsko željezo te povećanje proizvodnog kapaciteta na oko 500.000 tona godišnje. Dodaje se da bi proizvodnja bila usmjerena na hrvatsko i europsko tržište, za razliku od dosadašnjeg modela, u kojem se gotovo sva proizvodnja izvozila.