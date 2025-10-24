Oglas

Zakon o digitalnim uslugama

Istraga Europske komisije: Meta i TikTok krše europski zakon, prijeti im kazna do 6% prometa

author
N1 Info
|
24. lis. 2025. 18:13
Društvene mreže
Ilustracija / Unsplash

Obje platforme sada imaju vremena odgovoriti na nalaze ili se suočiti s kaznom do 6 % svog globalnog godišnjeg prometa.

Oglas

Meta ne olakšava dovoljno korisnicima podnošenje pritužbi o nezakonitom sadržaju na svojim platformama Instagram i Facebook, priopćila je u petak Europska komisija, približavajući se završetku istrage o tehnološkom gigantu prema pravilima EU-a o internetskim platformama, prenosi Euronews.

Korisnici možda žele prijaviti nezakonit sadržaj koji vide na internetu, ali trenutačno ne dobivaju pomoć ni odgovor na svoje prijave, navodi se u preliminarnim nalazima Komisije.

Nalazi dolaze nakon što je Komisija prošle godine pokrenula istrage prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA) — pravilima koja imaju za cilj suzbijanje širenja nezakonitog sadržaja i proizvoda na internetu — protiv navedenih platformi.

Prema informacijama Euronewsa, slučajevi su započeli nakon brojnih pritužbi podnesenih regulatoru sadržaja u Irskoj, gdje se nalazi sjedište Mete za EU. Komisija u ovom slučaju surađuje s irskim tijelom. Nalazi su prvi korak u istrazi, a platforme sada imaju vremena odgovoriti pisanim putem. Za to ne postoji zakonski rok, pa bi postupak mogao potrajati.

Nakon što platforme iznesu svoje protuargumente, Komisija može slučaj zatvoriti ili izreći kazne do 6 % svjetskog godišnjeg prometa.

Ispituju se sistemski rizici za društvo

Odvojeno, Komisija je objavila da su TikTok i Meta prekršili DSA jer nisu omogućili istraživačima odgovarajući pristup javnim podacima.

Što se tiče podataka za istraživanje, DSA propisuje da vrlo velike internetske platforme — one s više od 45 milijuna korisnika mjesečno — moraju odobriti akreditiranim istraživačima pristup javnim podacima kako bi mogli nadzirati sadržaj koji se nalazi na njihovim servisima.

Cilj je omogućiti dublje razumijevanje sistemskih rizika koje internetski svijet predstavlja za društvo, kao i podržati učinkovit nadzor usklađenosti s DSA-om.

Šira istraga o usklađenosti Mete s pravilima, započeta u travnju 2024., također se fokusira na obmanjujuće oglašavanje i politički sadržaj.

Istraga o TikToku, pokrenuta u veljači prošle godine, povezana je s zaštitom maloljetnika i transparentnošću oglašavanja.

Ostatak postupka se nastavlja: Komisija ispituje različite elemente istraga u fazama.

Ukupno je Komisija pokrenula oko 14 postupaka zbog mogućeg kršenja DSA-a te je već objavila preliminarne nalaze u slučajevima koji se odnose na X, TikTok, AliExpress i Temu. Nijedna od tih istraga još nije dovršena.

Teme
DSA Digital Services Act akt o digitalnim uslugama meta tiktok

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ