Istraga Europske komisije: Meta i TikTok krše europski zakon, prijeti im kazna do 6% prometa

Prema informacijama Euronewsa, slučajevi su započeli nakon brojnih pritužbi podnesenih regulatoru sadržaja u Irskoj, gdje se nalazi sjedište Mete za EU. Komisija u ovom slučaju surađuje s irskim tijelom. Nalazi su prvi korak u istrazi, a platforme sada imaju vremena odgovoriti pisanim putem. Za to ne postoji zakonski rok, pa bi postupak mogao potrajati.