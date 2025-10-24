Istraga Europske komisije: Meta i TikTok krše europski zakon, prijeti im kazna do 6% prometa

Obje platforme sada imaju vremena odgovoriti na nalaze ili se suočiti s kaznom do 6 % svog globalnog godišnjeg prometa.
Korisnici možda žele prijaviti nezakonit sadržaj koji vide na internetu, ali trenutačno ne dobivaju pomoć ni odgovor na svoje prijave, navodi se u preliminarnim nalazima Komisije.
Nalazi dolaze nakon što je Komisija prošle godine pokrenula istrage prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA) — pravilima koja imaju za cilj suzbijanje širenja nezakonitog sadržaja i proizvoda na internetu — protiv navedenih platformi.
Prema informacijama Euronewsa, slučajevi su započeli nakon brojnih pritužbi podnesenih regulatoru sadržaja u Irskoj, gdje se nalazi sjedište Mete za EU. Komisija u ovom slučaju surađuje s irskim tijelom. Nalazi su prvi korak u istrazi, a platforme sada imaju vremena odgovoriti pisanim putem. Za to ne postoji zakonski rok, pa bi postupak mogao potrajati.
Nakon što platforme iznesu svoje protuargumente, Komisija može slučaj zatvoriti ili izreći kazne do 6 % svjetskog godišnjeg prometa.
Ispituju se sistemski rizici za društvo
Odvojeno, Komisija je objavila da su TikTok i Meta prekršili DSA jer nisu omogućili istraživačima odgovarajući pristup javnim podacima.
Što se tiče podataka za istraživanje, DSA propisuje da vrlo velike internetske platforme — one s više od 45 milijuna korisnika mjesečno — moraju odobriti akreditiranim istraživačima pristup javnim podacima kako bi mogli nadzirati sadržaj koji se nalazi na njihovim servisima.
Cilj je omogućiti dublje razumijevanje sistemskih rizika koje internetski svijet predstavlja za društvo, kao i podržati učinkovit nadzor usklađenosti s DSA-om.
Šira istraga o usklađenosti Mete s pravilima, započeta u travnju 2024., također se fokusira na obmanjujuće oglašavanje i politički sadržaj.
Istraga o TikToku, pokrenuta u veljači prošle godine, povezana je s zaštitom maloljetnika i transparentnošću oglašavanja.
Ostatak postupka se nastavlja: Komisija ispituje različite elemente istraga u fazama.
Ukupno je Komisija pokrenula oko 14 postupaka zbog mogućeg kršenja DSA-a te je već objavila preliminarne nalaze u slučajevima koji se odnose na X, TikTok, AliExpress i Temu. Nijedna od tih istraga još nije dovršena.
