Analiza Politica: Bili su skriveni dragulj Jadrana, a sad im je pohlepa zamijenila razum

Prema pisanju lokalnih medija, Europljani čine većinu posjetitelja, a najviše Nijemci, Talijani, Poljaci i Francuzi. Za razliku od drugih europskih destinacija poput Italije ili Francuske, Albanija je manja zemlja u kojoj posjetitelji mogu istražiti planine i plaže u jednom danu, a također, mnogi je još percipiraju kao „divlju i slobodnu, nešto što inače nema u Europi“, rekla je Denada Jushi, albanska novinarka koja je pratila uspon zemlje kao turističke destinacije.