"Natura 2000"
Za nju je čuo svaki peti Hrvat, a ova mreža štiti 36,8 posto našeg kopnenog teritorija
Samo 20 posto stanovnika Hrvatske zna što je "Natura 2000", mreža od 27.000 zaštićenih prirodnih područja u Europskoj uniji, pokazuje anketa Eurobarometra objavljena u četvrtak.
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Rezultati predstavljeni u Bruxellesu tijekom konferencije "Zeleni tjedan EU-a" pokazuju da je na razini Europske unije taj postotak još manji i iznosi 17 posto.
Unatoč tome, većina ispitanika je rekla da je važno zaustaviti gubitak bioraznolikosti uslijed onečišćenja zraka, vode i tla, djelovanja industrije i klimatskih promjena.
Gospodarski rast od 1950. godine pokazao je kako neodrživi razvoj ozbiljno ugrožava biološku raznolikost i ekosustave. Dužnosnici Europske unije uvidjeli su da životinje i biljke nisu ograničene nacionalnim granicama pa je potrebno provoditi zaštitu ugroženih vrsta i njihovih staništa na razini čitavog bloka zemalja.
Smanjenje broja nekada čestih vrsta ptica potaknulo ih je 1979. na usvajanje Direktive o pticama, a daljnje uništavanje staništa 1992. na usvajanja Direktive o staništima.
Njihovim objedinjenjem je prije 34 godine uspostavljena mreža zaštićenih područja na prostoru Europske unije koju su nazvali "Natura 2000".
"Natura" dolazi od latinske riječi za prirodu, što odražava svrhu mreže: zaštitu europske bioraznolikosti, staništa i vrsta. A "2000" se odnosi na ciljanu 2000. godinu, do koje se Europska unija prvotno nadala uspostaviti mrežu u svojim državama članicama.
Dakle, "Natura 2000" zapravo znači "Priroda za godinu 2000." ili "Mreža zaštite prirode koja bi trebala biti uspostavljena do 2000. godine."
Unatoč tom imenu nastavila se širiti i nakon te godine.
Trenutno obuhvaća gotovo 20 posto kopnenog područja kontinenta i oko 10 posto njegovih okolnih morskih zona, a što je prostranstvo usporedivo s ukupnom veličinom Španjolske i Italije.
Zemlje same predlažu područja koja žele zaštititi, a Europska komisija ih zatim bira temeljem znanstvenih mjerila. U tim područjima, kada postanu dijelom "Nature 2000", zakonom se zabranjuju radnje koje mogu dovesti do uništenja ili štete.
Takva područja pokrivaju 36,8 posto kopnenog teritorija Hrvatske te 9,3 posto hrvatskog mora.
Zemlje koje žele pristupiti Europskoj uniji kao preduvjet moraju podnijeti prijedloge za područja "Natura 2000", uz iste kriterije kao u državama članicama EU-a.
Europska komisija je 1992. pokrenula program LIFE putem kojeg se iz EU fondova dosad sufinanciralo više od 5.600 projekata na 6.000 lokaliteta unutar mreže "Natura 2000".
Proračun programa LIFE iznosi 5,4 milijarde eura za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Njime se trenutno financiraju četiri područja djelovanja: priroda i biološka raznolikost, kružno gospodarstvo i kvaliteta života, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba, te tranzicija na čistu energiju.
Europska komisija je uvela i nagradu "Natura 2000 Award" kojom nagrađuje najbolje projekte u cilju populariziranja mreže.
Do 30. rujna se na natječaj putem njene internetske stranice mogu prijaviti javne vlasti, nevladine organizacije, poduzeća, vlasnici zemljišta, obrazovne institucije i privatne osobe. Odnosno svatko tko sudjeluje u nekom projektu koji doprinosi borbi protiv gubitka životinjskih i biljnih vrsta te njihovih staništa.
Nagrade se dodjeljuju u pet kategorija.
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