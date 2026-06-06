Za nju je čuo svaki peti Hrvat, a ova mreža štiti 36,8 posto našeg kopnenog teritorija

Gospodarski rast od 1950. godine pokazao je kako neodrživi razvoj ozbiljno ugrožava biološku raznolikost i ekosustave. Dužnosnici Europske unije uvidjeli su da životinje i biljke nisu ograničene nacionalnim granicama pa je potrebno provoditi zaštitu ugroženih vrsta i njihovih staništa na razini čitavog bloka zemalja.