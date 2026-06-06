Trump: "Brzo ćemo izaći iz Irana i to će završiti odlučno, na ovaj ili onaj način"

Njegova demokratska protukandidatkinja Rebecca Cooke rekla je Reutersu na obiteljskoj farmi u obližnjem Eau Claireu da smatra kako su republikanci doveli Trumpa u njezin okrug jer utrku smatraju neizvjesnom. Po njezinim riječima, Trumpove politike štete farmerima. "Ako pogledate farmere, koje su republikanci uvijek smatrali važnim dijelom svoje baze, oni su pod pritiskom carina, pod pritiskom zdravstvenog sustava i pod pritiskom rastućih ulaznih troškova zbog rata s Iranom", rekla je.