tijekom predizbornog skupa
Trump: "Brzo ćemo izaći iz Irana i to će završiti odlučno, na ovaj ili onaj način"
Američki predsjednik Donald Trump u petak je obećao da će brzo okončati rat s Iranom i ukloniti jedan od uzroka visokih cijena, tijekom predizbornog skupa u ruralnom dijelu središnjeg Wisconsina kojim nastoji pomoći republikancima da zadrže kontrolu nad Kongresom na izborima na polovici predsjedničkog mandata.
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Posjet Chippewa Fallsu pokazao je republikansku strategiju očuvanja većine u Zastupničkom domu, dok se stranka suočava s političkim poteškoćama zbog nezadovoljstva birača rastom životnih troškova i cijena goriva, koje su porasle zbog Trumpova rata s Iranom.
Predsjednik je rekao da bi uskoro mogao biti postignut napredak u pregovorima s Iranom, iako se sporazum o okončanju sukoba zasad pokazao teško dostižnim. Istodobno je pozvao birače u Wisconsinu da se snažno angažiraju u predstojećoj izbornoj kampanji.
"Vrlo brzo ćemo izaći iz Irana i to će završiti odlučno, na ovaj ili onaj način“, rekao je Trump u svom govoru u Chippewa Fallsu. "Cijene gnojiva ponovno će vam snažno pasti, kao što su bile prije četiri mjeseca."
Sudionici su ispunili sparnu poljoprivrednu zgradu, dok je kiša padala po ljudima koji su još čekali u redu nadajući se ulasku. Iako su mnogi okupljeni bili gorljivi Trumpovi pristaše, dio njih prema njegovoj politici prema Iranu pokazao je više skepse.
Aktualni zastupnik okruga, Derrick Van Orden, blizak je predsjedniku i ističe fokus Trumpove administracije na ruralnu Ameriku kao veliku prednost. Njegova tijesna pobjeda na prošlim izborima učinila ga je jednom od glavnih meta demokrata, koji žele preokrenuti tanku republikansku većinu od 217 prema 212 zastupnika u Zastupničkom domu.
Van Orden je, stojeći na pozornici okruženoj poljoprivrednim strojevima, poručio okupljenima da Trump brine o američkim farmerima te da svakome tko tvrdi suprotno mogu "pogledati ravno u oči i reći da govori gomilu gluposti".
Njegova demokratska protukandidatkinja Rebecca Cooke rekla je Reutersu na obiteljskoj farmi u obližnjem Eau Claireu da smatra kako su republikanci doveli Trumpa u njezin okrug jer utrku smatraju neizvjesnom. Po njezinim riječima, Trumpove politike štete farmerima. "Ako pogledate farmere, koje su republikanci uvijek smatrali važnim dijelom svoje baze, oni su pod pritiskom carina, pod pritiskom zdravstvenog sustava i pod pritiskom rastućih ulaznih troškova zbog rata s Iranom", rekla je.
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