HNB prodaje oko 3.500 tona kovanica kuna i lipa: Evo o čemu je riječ

Pritom, sukladno uvjetima raspisanog javnog natječaja, ponuditelj mora posjedovati važeću dozvolu za gospodarenje otpadom za oporabu metalnog otpada, postupkom koji uključuje taljenje metala, a mora i biti upisan u evidenciju prijevoznika otpada ili imati ugovor o suradnji s osobom koja je upisana u tu evidenciju. Druga je opcija da bude upisan u evidenciju trgovaca otpadom i u evidenciju prijevoznika otpada ili da ima ugovor o suradnji s osobom koja je upisana u evidenciju prijevoznika i onom koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom za oporabu konkretnog otpada.