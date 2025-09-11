Poslodavci: Je li trebalo neselektivno građanima subvencionirati račun za struju iznosom usporedivim s dvije kave?

"Malo je atipično da imate jednu od najvećih stopa rasta BDP-a u EU i da vam je država stalno prisutna i stalno nekoga štiti i stalno u ime zaštite građana radi probleme poduzetnicima. Tim više što se zna da je rast hrvatskog BDP-a sve više vezan uz investicije i zbivanja u infrastrukturi u sektoru građevinarstva", rekla je Ivanov napominjući kako država time ne vodi baš previše računa što je sa sektorom industrije, koja je manje produktivna nego europska.