Otto Barić
Arhitekt o novim Bačićevim zakonima: Ovdje je najveća opasnost
Arhitekt Otto Barić bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o tri nova zakona koji obuhvaćaju prostorno uređenje, gradnju i energetsku učinkovitost u zgradarstvu.
Podsjetimo, Hrvatska komora arhitekata obratila se saborskim zastupnicima i čelnicima lokalne samouprave kako bi ukazala na štetne posljedice predloženog Zakona o prostornom uređenju.
"Država pokušava preuzeti kontrolu"
Otto Barić smatra da država pokušava preuzeti kontrolu nad prostornim planiranjem i procesom dobivanja odnosno izdavanja dozvola: "Bolju kontrolu nego što je do sada imala jer ne bi pokušavali na rigorozan način mijenjati postojeću praksu. Neke stvari u tim zakonima mogu biti korisne, a neke kao što je komasacija, ukidanje svih važećih prostornih planova u sljedećih pet godina i donošenje novih, su nerealne. Bilo bi dobro još malo razgovarati o tim zakonima i približiti ih stvarnosti. Zakon je samo toliko dobar koliko ga se može provesti i koliko će ga lokalna samouprava i uredi koji izdaju dozvole biti u stanju egzekutirati."
"Struka pokušava štititi prostor"
"Struka pokušava štititi prostor i to je nešto što se pokušava desetljećima. Arhitekti, urbanisti pokušavaju sagledati prostor i na najbolji mogući način ga koristiti. Urbanizam je kategorija koja je izgubila jako puno u trenutku kada je postala tržišna kategorija. Zadnjih 30-ak godina gotovo svaki arhitekt ima pravo baviti se urbanizmom i izrađivati prostorne planove. Gotovo svaki UPU, u manjim sredinama, je na neki način iniciran od privatnog investitora. Država pokušava kroz zakone uvesti red i biti u stanju još više kontrolirati proces urbanističkog planiranja. S druge strane, takvo urbanističko planiranje podilazi i omogućava pojedinačnom investitoru - lokalnoj zajednici, državi ili privatnom investitoru, da lakše dođe do rezultata. Tu je najveća opasnost. Opći javni interes, čuvanje prostora, jedinog resursa kojeg stvarno imamo i kojeg smo u stanju izgubiti, taj javni interes trebao bi se više poštovati", dodao je.
