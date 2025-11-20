Arhitekt o novim Bačićevim zakonima: Ovdje je najveća opasnost

"Struka pokušava štititi prostor i to je nešto što se pokušava desetljećima. Arhitekti, urbanisti pokušavaju sagledati prostor i na najbolji mogući način ga koristiti. Urbanizam je kategorija koja je izgubila jako puno u trenutku kada je postala tržišna kategorija. Zadnjih 30-ak godina gotovo svaki arhitekt ima pravo baviti se urbanizmom i izrađivati prostorne planove. Gotovo svaki UPU, u manjim sredinama, je na neki način iniciran od privatnog investitora. Država pokušava kroz zakone uvesti red i biti u stanju još više kontrolirati proces urbanističkog planiranja. S druge strane, takvo urbanističko planiranje podilazi i omogućava pojedinačnom investitoru - lokalnoj zajednici, državi ili privatnom investitoru, da lakše dođe do rezultata. Tu je najveća opasnost. Opći javni interes, čuvanje prostora, jedinog resursa kojeg stvarno imamo i kojeg smo u stanju izgubiti, taj javni interes trebao bi se više poštovati", dodao je.