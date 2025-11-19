Bačić: Nema urbanističkog projekta bez lokalne samouprave

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je u srijedu kako nema gradnje stambenih jedinica za priuštivo stanovanje bez predstavničkog tijela te da se predloženim zakonima ne zaobilaze jedinice lokalne samouprave.
"Nema urbanističkog projekta bez lokalne samouprave (…) Nema priuštivog stanovanja bez prostorno-planske dokumentacije, nema priuštivog stanovanja bez predstavničkog tijela, bez lokalnog programa stanovanja. (…)Nema ovdje zaobilaska jedinica lokalne samouprave, nema. Neka mi to netko dokaže ja ću povući zakon", rekao je Bačić u Saboru predstavljajući zakone o gradnji, prostornom uređenju i energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.
Istaknuo je i da predloženi zakon o gradnji štiti zaštićeno obalno područje mora, upozorivši da će se onda - ako ga se povuče iz procedure kako traži oporba- cijela obala izetažirati, uključujući hotele.
Bačić je istaknuo da se novim zakonima o prostornom uređenju, gradnji i energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu želi očuvati prostor koji je, uz građane, najvažniji resurs.
Također, zakonskim izmjenama žele digitalizirati cjelokupni proces prostornog uređenja i gradnje u RH te pojednostaviti postupke i ubrzati izdavanje dozvola za gradnju, posebice obiteljskih kuća koji čine 10 posto svih građevinskih dozvola.
Uz to, žele ubrzati i gradnju za priuštivo stanovanje u RH te graditi održivu i samodostatnu Hrvatsku.
Podsjetio je da je važeći Zakon o prostornom uređenju i gradnji donesen 2013. za vrijeme vlade SDP-a te dodao da predloženim zakonom vraćaju stratešku komponentu prostornim planovima na državnoj i županijskoj razini i uvode potpunu digitalizaciju prostornog planiranja.
Tako se svi planovi ubuduće izrađuju ili mijenjaju u sustavu e-planovi čime se uvodi transparentan način planiranja na razini države, kontrolira širenje građevinskog zemljišta, uvodi postupak urbanističko-arhitektonskih natječaja koji će se provoditi putem stručne komore arhitekata RH i dr.
Osvrćući se na stav Hrvatske komore arhitekata (HKA) koja je saborskim zastupnicima i čelnicima lokalne samouprave ukazala na štetne posljedice predloženog Zakona o prostornom uređenju, Bačić je rekao da je mislio da "čita dopis pravnika. a ne arhitekata".
"Oni se boje da je Vlada oduzela lokalnoj samoupravi pravo na prostorno uređenje. Mislio sam da će to meni pravnici zamjeriti ili profesori Pravnog fakultet", kazao je.
"Država je prvi puta 2013. preuzela ovlasti jedinici lokalne samouprave da ona može donijeti urbanistički plan uređenja ne pitajući grad niti općinu", kazao je. Upitao se i zašto to tada nije smetalo SDP-u i zašto tada nije govorio "Stop Zakonu o prostornom uređenju".
Bačić je rekao da se s tim nije slagao kao ministar i sada je prva prilika da se to napravi. Naveo je da je ono što je napisano u predloženom zakonu HKA napisala još 2023.
Podsjetio je i da SDP-ova Mirela Ahmetović kao gradonačelnica Omišlja nije u sedam godina donijela urbanistički plan za koji je sama rekla da će ga donijeti. UZ to, kazao je, Gradu Zagrebu će dinamikom kojima donosi urbanističke planove uređenja trebati "sedam mandata" da realizira Generalni-urbanistički plan.
"Mi smo iz zakona izbacili odredbu kojom se automatski ex lege ukida građevinsko zemljište koje je predviđeno prostornim planom zato što lokalna samouprava nije donijela urbanistički plan uređenja", istaknuo je.
Istaknuo je i da bez urbane komasacije nema realizacije urbanističkih planova uređenja ili urbanističkog projekta kojeg donosi predstavničko tijelo lokalne samouprave.
