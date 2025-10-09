Australski prihod od zlata nadmašit će prihod od LNG‑a

Ostvare li se te prognoze, izvoz zlata nadmašit će vrijednost izvoza LNG‑a, koja bi se u ovoj financijskoj godini mogla zbog nižih cijena smanjiti za otprilike 17 posto, na 54 milijarde australskih dolara. U 2026. mogla bi kliznuti na 48 milijardi australskih dolara, predviđaju u ministarstvu.