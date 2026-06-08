niz rizika, ali i dobra zarada
Do 6.400 eura: Ovo je dobro plaćen posao u Njemačkoj
Neprijavljeni rad Njemačku godišnje košta milijune eura. Carinici imaju zadatak spriječiti neprijavljeni rad i zaštititi radnika. Posao je to koji nosi niz rizika, ali i dobru zaradu.
Njemački mediji pišu kako se carinik specijaliziran za financijsku kontrolu neprijavljenog rada usredotočuje na pitanja poput primaju li radnici zakonsku minimalnu satnicu, jesu li tvrtke propisno registrirane i ostvaruju li se zakonske naknade za socijalne naknade.
Zajedno sa svojim kolegama provjeravaju objekte poput restorana, gradilišta, snack barova i dostavnih službi radi neprijavljenog rada i ilegalnog zapošljavanja, piše Sanja Covic za Fenix magazin.
Koliko zarađuje carinski službenik koja istražuje neprijavljeni rad?
Njemački mediji objavili su primjer zarade jedne carinice koja radi u borbi protiv rada na crno.
Osnovna plaća, temeljena na platnom razredu A7, stupanj 2, iznosi 3142 eura. Budući da se suočavaju s potencijalnom opasnošću dok obavljaju dužnost carinskih službenika, primaju policijski dodatak od 228 eura.
S obzirom na status državnog službenika, jedini odbitci od bruto plaće od 3.375 eura su porez na dohodak i privatno zdravstveno osiguranje. Ostaje neto mjesečni prihod od 2.596 eura. Godišnji bruto prihod iznosi 40.166 eura.
Vrlo dobro plaćen posao
Plaće carinskih službenika regulirane su Saveznim zakonom o plaćama i ovise o njihovoj karijeri (srednja, viša ili viša služba) i razini iskustva. Početna bruto plaća za novokvalificirane službenike obično se kreće od 2.960 € (srednja služba) do 3.350 € (viša služba) mjesečno.
Da, carina je dobro plaćen i vrlo siguran posao. Kao carinik ste državni službenik. To znači da ne plaćate doprinose za zakonsko zdravstveno osiguranje ili osiguranje za slučaj nezaposlenosti, što rezultira znatno višom neto plaćom u usporedbi s drugim zaposlenicima.
Plaća tijekom obuke: Čak i kao pripravnik primate otprilike 1.473 € mjesečno (srednja služba) ili otprilike 1.744 € mjesečno (viša služba/dvostruki studijski program).
Početna plaća: U srednjoj službi počinjete s otprilike 2500 € bruto, dok je početna plaća u višoj službi otprilike 2900 do 3300 € bruto.
Mogućnosti napredovanja u karijeri: Plaće se stalno povećavaju kroz promaknuća i razine obuke. Iskusni državni službenici ili menadžeri (npr. u višoj službi) mogu zaraditi do 6.400 € bruto mjesečno.
Neprijavljeni rad u Njemačkoj
Otprilike 9.700 službenika koji rade u jedinici za financijsku kontrolu neprijavljenog rada. Prema podacima Saveznog ministarstva financija, jedinica je prošle godine pregledala preko 25.000 poslodavaca.
Pokrenuto je četiri puta više kaznenih postupaka. Samo u sektoru restorana i ugostiteljstva zabilježeno je više od 13.000 upravnih prekršaja. Sumnje na neprijavljeni rad pojavile su se i u brojnim kozmetičkim i frizerskim salonima; Gotovo 15.787 osoba ispitano je u vezi s ovim slučajevima, pišu njemački mediji.
Više od 20.000 intervjua dovelo je do velikog broja kaznenih postupaka u sektorima otpreme, prijevoza i logistike. Prema Njemačkom ekonomskom institutu (IW), više od tri milijuna ljudi u Njemačkoj svake godine obavlja neprijavljeni rad. Mnogi to čine iz nužde.
Financijski utjecaj
675 milijuna eura – to je ukupni financijski gubitak (vanjska poveznica) koji je uzrokovalo 25.800 poslodavaca pregledanih 2025. godine.
Ova brojka uključuje neplaćene doprinose za socijalno osiguranje, utaju poreza, neplaćene minimalne satnice i slične financijske gubitke.
Prema carinskim vlastima, istrage su navodno dovele do zatvorskih kazni u ukupnom trajanju od 1.200 godina.
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