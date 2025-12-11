Bruce Humphrey imenovan višim potpredsjednikom za ljudske resurse United Group

Humphrey je karijeru započeo u britanskoj odvjetničkoj komori Stanbrook and Hooper, nakon čega prelazi na rukovodeće funkcije u velikim globalnim organizacijama. Prethodno je obnašao dužnosti voditelja administracije za Europu u Bristol-Myers Squibb Research Europe, regionalnog direktora za ljudske resurse i pravne poslove u Warner-Lambertu (danas Pfizer), potpredsjednika za ljudske resurse za Europu u Chrysleru i Newell-Rubbermaidu te glavnog direktora za ljudske resurse u KPN Internationalu.