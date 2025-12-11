DONOSI BOGATO ISKUSTVO
Bruce Humphrey imenovan višim potpredsjednikom za ljudske resurse United Group
United Group sa zadovoljstvom objavljuje imenovanje Brucea Humphreysa novim višim potpredsjednikom za ljudske resurse. Bruce u tvrtku donosi više od 30 godina međunarodnog iskustva u području upravljanja ljudskim resursima i pravnog vodstva diljem Europe, Sjedinjenih Američkih Država, Južne Amererike i Dalekog istoka.
Humphrey je karijeru započeo u britanskoj odvjetničkoj komori Stanbrook and Hooper, nakon čega prelazi na rukovodeće funkcije u velikim globalnim organizacijama. Prethodno je obnašao dužnosti voditelja administracije za Europu u Bristol-Myers Squibb Research Europe, regionalnog direktora za ljudske resurse i pravne poslove u Warner-Lambertu (danas Pfizer), potpredsjednika za ljudske resurse za Europu u Chrysleru i Newell-Rubbermaidu te glavnog direktora za ljudske resurse u KPN Internationalu.
Tijekom svoje karijere Humphrey je vodio složene transformacije u području ljudskih resursa i opsežne programe restrukturiranja u industrijskim i neindustrijskim sektorima. Nadgledao je procese integracije tijekom akvizicija, uspostavio globalne sustave nagrađivanja i benefita te upravljao međunarodnim i lokalnim industrijskim odnosima, uključujući i europska radnička vijeća. Njegov strateški pristup upravljanju talentima i organizacijskom razvoju omogućio mu je izgradnju agilnih, visokoučinkovitih timova sposobnih za uspješno snalaženje u raznolikim i brzo promjenjivim poslovnim okruženjima.
Bruce ima nekoliko magistarskih diploma iz prava (LL.M.) s europskih sveučilišta te govori više jezika. Izvan poslovnog života strastveni je mehaničar koji uživa u restauraciji starinskih automobila.
Stan Miller, glavni izvršni direktor United Groupa, ističe: "Bruce donosi rijetku kombinaciju globalnog stručnog znanja s područja upravljanja ljudskim resursima, pravne ekspertize i kulturne osviještenosti. Njegov uspjeh u vođenju transformacija u složenim međunarodnim organizacijama čini ga važnim dodatkom našem vodstvu. Kako United Group nastavlja rasti i razvijati se, Bruceova će uloga biti ključna u jačanju naše strategije upravljanja ljudima i osiguravanju da ostanemo jedna od vodećih destinacija za globalne talente."
