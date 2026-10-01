drži govor
Putin priznao uspjeh Ukrajine
Ruski predsjednik Vladimir Putin obraća se na godišnjem forumu Valdajskog kluba gdje drži govor o vanjskoj politici u Moskvi.
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Putin je na početku govora ustvrdio da će se globalne napetosti smanjivati „kako zapadna hegemonija bude slabila“ te je okupljenima poručio da Rusija mora izbjeći „katastrofalne scenarije“.
„Globalna situacija promijenit će se nabolje, prema stabilnijem, demokratičnijem i slobodnijem multipolarnom svjetskom poretku“, ustvrdio je Putin, ukazujući na slabljenje moći Zapada, piše skynews.
No dodao je:
„Također je očito da nas na putu prema takvom svjetskom poretku čekaju brojni rizici – za države, zajednice i svakog pojedinca. To je neizbježno.“
Putin ponovno upozorio zbog Kalinjingrada
Nastavljajući govor u Moskvi, Vladimir Putin osvrnuo se na rastuće napetosti oko Kalinjingrada.
Rusija je već upozorila NATO da bi bila spremna posegnuti za nuklearnim oružjem kao odgovor na svaki pokušaj izolacije te ruske eksklave na Baltiku.
Ruski predsjednik rekao je da bi svaki potez protiv tog teritorija predstavljao „stvarnu eskalaciju“, ponavljajući ranija upozorenja ruskih dužnosnika.
„Nikoga ne plašimo“, ustvrdio je Putin, nakon čega je branio reakciju svoje zemlje.
„Izjava ministra vanjskih poslova i pisma koja su upućena pojedinim zemljama nisu prijetnja. To je odgovor na pokušaje da se prijeti nama“, rekao je.
Potom je dodao:
„Ako dođe do izravnog napada na Rusiju – ovdje mislim na Kalinjingrad, ali možda i na druge teritorije – onda bi se, naravno, pitanje upotrebe svih sredstava naoružanja kojima naša zemlja raspolaže neizbježno i odmah našlo na dnevnom redu. To je neizbježno.“
Putin priznao uspjeh Ukrajine
Jedna od ključnih tema rata ove godine sve su uspješniji ukrajinski napadi na ruske rafinerije nafte.
Kijev je u kampanji napada dronovima više puta uspješno pogodio svoje mete, a Vladimir Putin sada je, tijekom govora u Moskvi, i sam priznao učinak tih napada.
Putin je rekao da je Kijev djelomično ostvario svoje ciljeve te procijenio da su napadi Rusiju koštali oko jedan posto njezina BDP-a.
„Doista su, prema našim procjenama, uspjeli postići određene rezultate i oduzeti nam oko jedan posto BDP-a“, rekao je Putin.
Putin je potom ustvrdio da je Ukrajina prva počela napadati civilnu infrastrukturu tijekom rata – tvrdnja koju bi mnogi osporili – te da je Rusija nakon toga odgovorila na isti način.
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