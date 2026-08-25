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Cijene barela nafte pale ispod 90 dolara
Cijene nafte su na međunarodnim tržištima pale ispod 90 dolara za barel jer su trgovci zanemarili najnovije američke prijetnje sankcijama Iranu, ocijenivši da gospodarski pritisak predstavlja manji rizik za opskrbu naftom od eskalacije oružanih sukoba.
Na londonskom tržištu barelom se oko podneva trgovalo po cijeni od 89,46 dolara, za 2,71 dolar nižoj u odnosu na jučerašnje zatvaranje trgovanja. Na američkom tržištu barel je pojeftinio za 2,56 dolara, na 82,45 dolara.
Ministar financija Scott Bessent predstavio je u ponedjeljak najnovije mjere koje bi trebale prekinuti gospodarske veze Irana s ostatkom svijeta. Odbio je, međutim, navesti koje bi konkretno zemlje mogle biti na meti ili otkriti kada će te kazne stupiti na snagu, rekavši da će im umjesto toga dati vremena da se usklade s novom direktivom.
Iran je obećao uzvratiti na proširene američke sankcije, kojima Trumpova administracija nastoji prekinuti njegove glavne izvore prihoda, pri čemu je Teheran izrazio uvjerenje da će se glavni trgovinski partneri oduprijeti kampanji pritiska iz Washingtona.
Washington je upozorio zemlje da prekinu poslovne veze s Iranom jer u protivnom riskiraju sekundarne sankcije. No, ministarstvo financija nije odmah uvelo same kazne.
Iako je američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio da SAD ne isključuje uporabu vojne sile protiv Irana, Washington se okreće snažnijem gospodarskom pritisku, a analitičari smatraju da je time ublažena zabrinutost zbog mogućih daljnjih prijetnji opskrbi naftom s Bliskog istoka uslijed rata.
Zaokret s eskalacije oružanih sukoba prema gospodarskom pritisku u američko-izraelskom ratu s Iranom ublažio je dijelom zabrinutosti na tržištu nafte, izjavio je voditelj strategije za tržište sirovina u Saxo Banku, Ole Hansen, dodavši kako najava američkih sankcija nije bila tako žestoka kao što je tržište strahovalo.
Rizici za opskrbu ipak ostaju
"Iran i dalje zadržava sposobnost odgovora ometanjem pomorskog prometa, što održava određenu premiju u cijeni nafte", rekao je glavni tržišni analitičar u tvrtki KCM Tim Waterer.
Rizici za pomorski promet u regiji i dalje su prisutni. U utorak je jedan naftni tanker pogođen neidentificiranim projektilom i onesposobljen na gotovo 17 kilometara sjeveroistočno od mjesta Ash Shishah u Omanu, objavila je britanska služba za pomorske trgovačke operacije (UKMTO).
Najnoviji podaci o pomorskom prometu pokazuju da su kroz Hormuški tjesnac prošla samo dva tankera, što je najmanje brodova za prijevoz sirovina koji su prošli kroz taj ključni koridor za isporuke energenata još od početka svibnja, pri čemu su oba uplovila u Perzijski zaljev.
Poremećaji u opskrbi izazvani sukobima na Bliskom istoku naveli su zemlje da posegnu za komercijalnim i strateškim zalihama nafte, podsjeća Reuters.
Zbog obilježavanja blagdana u muslimanskom svijetu, Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) nije objavila podatke o cijeni barela košarice nafte njezinih članica za ponedjeljak.
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