Cijene barela nafte pale ispod 90 dolara

Ministar financija Scott Bessent predstavio je u ponedjeljak najnovije mjere koje bi trebale prekinuti gospodarske veze Irana s ostatkom svijeta. Odbio je, međutim, navesti koje bi konkretno zemlje mogle biti na meti ili otkriti kada će te kazne stupiti na snagu, rekavši da će im umjesto toga dati vremena da se usklade s novom direktivom.