Pod morem leži bogatstvo vrijedno 300 milijardi dolara, ali ga nitko ne smije koristiti

Kako bi izbjegle eskalaciju sukoba, dvije su zemlje 2001. godine potpisale Memorandum o razumijevanju kojim je uspostavljen okvir za pregovore o razgraničenju i zajedničkom razvoju nalazišta nafte i plina. Iako sporazum nije doveo do konačnog rješenja, omogućio je nastavak dijaloga bez ozbiljnijih incidenata na moru, piše Forbes BiH.