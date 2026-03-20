Cijene goriva u Europi divljaju, pola čine porezi: Evo gdje vozači plaćaju najviše
Cijene goriva diljem Europe naglo rastu, a u mnogim državama porezi čine više od polovice cijene na benzinskim postajama. Euronews je analizirao kako razlike u porezima znače da vozači u nekim zemljama danas plaćaju znatno više nego u drugima.
Cijene benzina i dizela u Europi rastu paralelno s globalnim cijenama nafte zbog rata u Iranu i poremećaja u opskrbi iz zemalja Perzijskog zaljeva.
Referentna cijena nafte Brent nakratko je dvaput dosegnula 119 dolara po barelu od prvih zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran krajem veljače. Posljedice nestabilnih cijena nafte sada osjećaju kućanstva diljem kontinenta, pri čemu porezi čine značajan dio konačne cijene goriva.
Koliki dio cijene goriva čine porezi?
Koliki dio cijene benzina i dizela otpada na poreze? I koje su zemlje najskuplje, a koje najjeftinije za gorivo?
Najvažniji pokazatelj je udio ukupnih poreza — uključujući trošarine i PDV — u cijeni goriva.
Prema izračunima portala Euronews, temeljenima na podacima Europske komisije od 16. ožujka 2026., porezi čine više od polovice cijene benzina (Eurosuper 95) u EU.
Unutar EU-a taj udio kreće se od 43,9% u Bugarskoj do 57,8% u Sloveniji, pri čemu u 20 država članica porezi čine više od 50% cijene benzina.
Prosjek EU iznosi 52,1%.
Među četiri najveća gospodarstva EU-a, Italija ima najveći porezni udio (55%), slijede Njemačka (54,5%), Francuska (53%) i Španjolska (45%).
Dizel: Niži porezni teret
Kod dizela je ukupno porezno opterećenje niže i u prosjeku iznosi 44,6% u EU.
Samo četiri zemlje imaju udio poreza veći od 50%:
- Malta (54,3%)
- Italija (51,1%)
- Irska (50,6%)
- Slovenija (50,1%)
Udio poreza manji je od 40% u:
- Estoniji (37,6%)
- Španjolskoj (38%)
- Švedskoj (38,5%)
- Bugarskoj (39,7%)
Među najvećim gospodarstvima EU-a, Italija ponovno prednjači s 51,1%, dok su Francuska (46,8%) i Njemačka (45,4%) blizu prosjeka EU-a. Španjolska (38%) ima jedan od najnižih udjela u Europi.
Zanimljivo je da se rangiranje razlikuje između benzina i dizela. Primjerice, Grčka je četvrta po porezima na benzin, ali tek 20. za dizel. Finska i Nizozemska znatno su više rangirane za benzin nego za dizel, dok je Litva 18. za benzin, a osma za dizel.
Razlika između poreznih stopa i stvarno plaćenih poreza
Ukupni iznos poreza u eurima može se razlikovati od postotnog udjela jer se osnovne cijene goriva bez poreza znatno razlikuju.
Primjerice, Slovenija ima najveći udio poreza na benzin (57,8%), ali potrošači plaćaju oko 0,83 eura po litri, što je svrstava tek na 17. mjesto u EU prema apsolutnom iznosu.
Porezi po litri kreću se od:
- 0,58 € u Bugarskoj do
- 1,24 € u Nizozemskoj
Prosjek EU iznosi 0,96 €, a iznad 1 € su: Danska, Njemačka, Finska, Grčka, Irska i Francuska.
Cijene benzina u Europi
Prosječna cijena Eurosupera 95 s porezima u EU iznosila je 1,84 € po litri.
Najskuplje zemlje:
- Nizozemska (2,26 €)
- Danska (2,18 €)
- Njemačka (2,09 €)
- Finska (1,96 €)
- Grčka (1,92 €)
Najjeftinije:
- Bugarska (1,33 €)
- Malta (1,34 €)
- Cipar (1,42 €)
- Slovenija (1,44 €)
- Slovačka (1,52 €)
U Turskoj je cijena bila oko 1,22 € po litri.
Cijene dizela
Prosječni porez na dizel u EU iznosio je 0,87 € po litri, a iznad 1 € bio je samo u:
- Italiji (1,04 €)
- Danskoj (1,01 €)
Najniži porezi (nominalno):
- Bugarska (0,57 €)
- Malta (0,66 €)
- Cipar (0,66 €)
Najskuplji dizel:
- Nizozemska (2,26 €)
- Danska (2,21 €)
- Njemačka (2,15 €)
- Finska (2,11 €)
- Italija (2,03 €)
- Najjeftiniji dizel:
- Malta (1,21 €)
- Bugarska (1,44 €)
- Slovenija (1,48 €)
- Slovačka (1,53 €)
- Cipar (1,59 €)
Fiskalne i okolišne politike
Prema Tax Foundationu, porezi na gorivo u mnogim državama EU uključuju i okolišne namete po litri. Najmanje osam država članica u trošarine uključuje poreze na ugljik, energiju ili druge okolišne pristojbe.
EU propisuje minimalnu razinu trošarina, no države članice mogu postaviti više nacionalne poreze kako bi ostvarile vlastite fiskalne, okolišne i gospodarske ciljeve.
Na konačne cijene za potrošače utječu i troškovi te marže u rafiniranju i distribuciji, navodi Europska središnja banka.
Tijek događaja na Bliskom istoku pratite OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare