FOTO / Masovni napadi na Bliskom istoku, legendarni "Warthog" preuzima ključnu ulogu u Hormuzu

Dvadeset prvi je dan sukoba na Bliskom istoku između SAD-a i Izraela protiv Irana. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao je da je Teheran u napadima na regionalnu energetsku infrastrukturu upotrijebio samo „dio” svoje vatrene moći, nakon što je Izrael napao iransko plinsko polje South Pars, te je upozorio na „nultu suzdržanost” ako iranska energetska postrojenja ponovno budu meta. Američko Ministarstvo obrane traži 200 milijardi dolara od Kongresa za financiranje rata američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv Irana, za koji je ministar obrane Pete Hegseth rekao da nema „vremenski okvir” završetka.
EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2/ REUTERS
08:11
08:11
Izrael preko noći izveo napade na južni Libanon, broj poginulih premašio je 1.000
Izrael je napao gradove na jugu Libanona, pri čemu je više osoba ozlijeđeno, izvijestila je državna novinska agencija National News Agency (NNA).
„Izraelski neprijateljski borbeni zrakoplovi napali su u zoru, ciljajući gradove Bafliyeh i Hanine u okruzima Tyre i Bint Jbeil“, navodi NNA, dodajući da su izraelske snage pogodile još pet gradova na jugu zemlje.
Tijekom protekla dva dana, izraelski zračni napadi bili su usmjereni na glavni grad Libanona Beirut, Baalbek na istoku te Sidon na jugu.
Libanonsko Ministarstvo zdravstva priopćilo je da su izraelski napadi od 2. ožujka usmrtili 1.001 osobu u Libanonu, uključujući 79 žena, 118 djece i 40 zdravstvenih radnika. Više od 2.584 ljudi je ranjeno.
08:10
08:10
Izrael pokrenuo novi val napada na Iran
07:50
07:50
Kuvajt zatvara dijelove rafinerije Al Ahmadi nakon napada dronom
Kuvajtska naftna korporacija (Kuwait Petroleum Corporation) priopćila je da se bori s požarom u jednom postrojenju rafinerije Mina Al Ahmadi nakon što je ono ranije u petak pogođeno napadom dronom, javlja Al Jazeera.
Dodali su da su dijelovi rafinerije zatvoreni kao mjera predostrožnosti.
„Nema prijavljenih ozlijeđenih, a hitne službe aktivno rade na obuzdavanju situacije u skladu s utvrđenim sigurnosnim standardima.“
07:32
07:32
Legendarni A-10 Warthog preuzima ključnu ulogu u Hormuškom tjesnacu
Zrakoplov američkog ratnog zrakoplovstva A-10 Thunderbolt II pruža blisku zračnu potporu obalnom borbenom brodu USS Santa Barbara (LCS 32) tijekom vježbe u Arapskom zaljevu, 2. veljače, prenosi CNN.
Poznati jurišni zrakoplov koji je američko ratno zrakoplovstvo ove godine planiralo povući iz uporabe sada ima važnu ulogu u ratu s Iranom, rekao je u četvrtak general Dane Caine, predsjednik Združenog stožera.
„A-10 Warthog sada je uključen u borbena djelovanja na južnom krilu i lovi te uništava brze napadačke čamce u Hormuškom tjesnacu“, rekao je Caine na konferenciji za medije u Pentagonu.
Ovaj dvomotorni jurišni zrakoplov, službeno nazvan Thunderbolt, u operativnu je uporabu uveden 1976. godine. Proslavio se tijekom Zaljevskog rata 1991., a kasnije i u Afganistanu zbog svoje sposobnosti pružanja bliske zračne potpore kopnenim snagama u ranjivim položajima.
Mnogi vojnici smatrali su ove zrakoplove svojim anđelima čuvarima, a legendaran je i zvuk „brrrrrpppp” njihovih sedmerocijevnih 30-milimetarskih Gatling topova koji napadaju neprijateljske položaje.
Osim topova, ovi jednosjedi mogu nositi projektile, vođene i nevođene bombe, laserski navođene rakete i drugo naoružanje, navodi se u informativnom listu ratnog zrakoplovstva. Ističe se i mehanička izdržljivost platforme, koja je tijekom Zaljevskog rata imala operativnu spremnost veću od 95%.
U borbi je A-10 snažno oklopljen i može izdržati velika oštećenja. Pilot je zaštićen titanijskim oklopom, a zrakoplov je konstruiran tako da može letjeti s jednim motorom pa čak i s polovicom krila. Može se upravljati i ručno ako dođe do gubitka hidraulike.
Unatoč tim prednostima, čelnici ratnog zrakoplovstva željeli su povući A-10 kako bi smanjili troškove održavanja pet desetljeća starog zrakoplova, uključujući i sve prateće osoblje potrebno za njegovo održavanje. Plan je da F-35 s vremenom preuzme njegove zadaće napada na ciljeve na tlu i bliske zračne potpore.
Međutim, zrakoplov ima podršku u Kongresu, koji je u nedavnom Zakonu o odobrenju nacionalne obrane zatražio zadržavanje najmanje 103 A-10.
Sada se čini da igra ključnu ulogu u Hormuškom tjesnacu.
U još jednoj novoj zadaći za vojne zrakoplove, Caine je rekao da se jurišni helikopteri AH-64 Apache koriste za obaranje iranskih dronova, kao i za napade na milicijske skupine povezane s Iranom u Iraku.
07:21
07:21
Navodni napad zabilježen na jugu Irana
Luka Bandar Lengeh na jugu Irana navodno je bila meta zajedničkih američko-izraelskih zračnih napada uslijed eskalacije sukoba u regiji.
07:19
07:19
Zračni napadi pogodili Iran od ponoći, razmjeri štete i broj žrtava još nepoznati
Počelo je oko ponoći – prvi val napada ovdje u Teheranu, osobito na istoku grada, javlja Al Jazeera.
Napadi su zabilježeni i u Karadžu na zapadu, Kermanu na jugu te u luci Lengeh u pokrajini Hormozgan, također na jugu.
Riječ je, dakle, o nizu napada diljem zemlje koji su započeli oko ponoći i trajali do prije nekoliko sati.
No zasad nema detalja o posljedicama niti o ciljevima koji su pogođeni.
07:18
07:18
Predsjednika Irana: Ubojstvo vrhovnog vođe „uništit će globalne pravne norme”
Iranski predsjednik izjavio je da će ubojstvo bivšeg vrhovnog vođe zemlje, ajatolaha Alija Hamneija, „uništiti globalne pravne norme”.
U objavi na društvenim mrežama Masoud Pezeshkian kritizirao je i Izrael i SAD, tvrdeći da će njihove akcije postaviti „novi presedan u međunarodnim sporovima”.
Pezeshkian je napisao:
„Priroda cionističkog režima jest državni terorizam. Ipak, američka agresija protiv Irana i atentat na mučeničkog Vođu postavljaju novi presedan u međunarodnim sporovima koji će uništiti globalne pravne norme. Ako svijet ne uspije zauzeti čvrst stav, njegov će plamen spaliti mnoge.”
U objavi na društvenim medijima ranije, predsjednika je poručio: „Naš odgovor na izraelski napad na našu infrastrukturu upotrijebio je DJELIĆ naše moći. Jedini razlog suzdržanosti bio je poštivanje tražene deeskalacije“, napisao je ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u objavi ranije, prenosi Al Jazeera.
07:17
07:17
Pogođena kuvajtska rafinerija nafte, požar na nekoliko postrojenja
Državni mediji javljaju da je rafinerija nafte Mina Al-Ahmadi tijekom noći bila meta napada iranskih dronova, što je izazvalo požar na nekoliko njezinih postrojenja, no zasad nema prijavljenih žrtava, prenosi Sky News.
Napad se dogodio dok je Kuvajt obilježavao Eid al-Fitr, blagdan kojim se označava kraj svetog muslimanskog mjeseca posta ramazana.
Iran sve više cilja energetska postrojenja u Zaljevu nakon izraelskog napada na iranski dio plinskog polja South Pars – najvećeg takvog na svijetu.
07:15
07:15
Netanyahu pristao „suzdržati se” od napada na iranska plinska polja
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu održao je sinoć konferenciju za medije na kojoj je rekao da će se Izrael „suzdržati” od budućih napada na iranska plinska polja nakon što je to od njega zatražio predsjednik Trump, prenosi BBC.
Netanyahu je također odbacio optužbe da je uvukao Trumpa u rat s Iranom.
Eksplozije su se čule i u Jeruzalemu te u Teheranu, glavnom gradu Irana – iranski ministar vanjskih poslova ranije je upozorio da će Teheran djelovati s „nultom suzdržanošću” ako dođe do novih napada na njegovu infrastrukturu.
Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Saudijska Arabija i Bahrein prijavili su raketne i napade dronovima u posljednjih nekoliko sati, koje UAE i Bahrein pripisuju iranskoj agresiji.
Američka organizacija Human Rights Activists News Agency (Hrana) objavila je ažurirane podatke o broju poginulih u Iranu, navodeći da je od početka rata 28. veljače poginulo 3.186 ljudi.
Cijene plina naglo su porasle u Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi nakon napada na katarski energetski kompleks Ras Laffan, što je katarski premijer nazvao „vrlo opasnom eskalacijom od strane Iranaca”.
07:14
07:14
Iranci se pripremaju za perzijsku Novu godinu u sjeni rata
Dani uoči perzijskog novogodišnjeg festivala Nowruz obično su u Iranu ispunjeni uzbuđenjem, dok ljudi kupuju novu odjeću, grickalice i slastice kako bi obilježili jedan od najvažnijih blagdana u zemlji.
Nowruz, što znači „novi dan”, označava prvi dan proljeća i slavi se u Iranu i među perzijskom dijasporom već više od 3.000 godina.
Ove godine je drugačije.
Tržnice su i dalje otvorene, ali neki se boje vratiti u glavni grad Teheran, koji je najžešće bombardiran u američkim i izraelskim napadima, piše BBC.
„Voljela bih da se sve može izbrisati iz naših sjećanja kao da smo se upravo probudili iz lošeg sna”, kaže mi Mina.
