Milanović o Plenkoviću: "Da lupim petama i dotrčim kada to njemu padne na pamet?

"Bez obzira na to što se Plenković joguni kao netko tko je naučio da uvijek sve bude po njegovom. Četiri godine je odbijao sjednice Vijeća i sada predlaže, ja se slažem, treba se pripremiti za tu sjednicu. Iz nekoga razloga je napet da to bude odmah, zašto? Pripremit ćemo se. To nećemo raditi kao da smo izletjeli iz tramvaja, on se prijeti da neće imati vremena, ovo nije osobno. Ako ćemo o odugovlačenju, šest godina se nije udostojio sjesti sa mnom da dogovorimo raspored ambasadora, šest godina guši službu, hoćemo o rokovima pričati? O prolongiranju i rastezanju izbora predsjednika Vrhovnog suda, nemojte da otvaramo to. Ja sam rekao može nakon što je tri puta rekao ne može. Prijedlog koji je poslalo je manje više OK, treba ga doraditi. Što još da kažem? Da lupim petama i dotrčim u sekundu kada to njemu padne na pamet. Nadam se da su njegovi motivi ti koje je naveo u pismu, da nema neke druge."