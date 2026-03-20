Obraćanje predsjednika
Milanović o Plenkoviću: "Da lupim petama i dotrčim kada to njemu padne na pamet?
Predsjednik RH Zoran Milanović prisustvovao je svečanoj prisezi 1. naraštaja ročnih vojnika na Temeljnom vojnom osposobljavanju.
Predsjednik Republike Zoran Milanović nakon prisege dao je izjavu za medije i komentirao sazivanje sjednica Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost:
"Plenković se joguni"
"Bez obzira na to što se Plenković joguni kao netko tko je naučio da uvijek sve bude po njegovom. Četiri godine je odbijao sjednice Vijeća i sada predlaže, ja se slažem, treba se pripremiti za tu sjednicu. Iz nekoga razloga je napet da to bude odmah, zašto? Pripremit ćemo se. To nećemo raditi kao da smo izletjeli iz tramvaja, on se prijeti da neće imati vremena, ovo nije osobno. Ako ćemo o odugovlačenju, šest godina se nije udostojio sjesti sa mnom da dogovorimo raspored ambasadora, šest godina guši službu, hoćemo o rokovima pričati? O prolongiranju i rastezanju izbora predsjednika Vrhovnog suda, nemojte da otvaramo to. Ja sam rekao može nakon što je tri puta rekao ne može. Prijedlog koji je poslalo je manje više OK, treba ga doraditi. Što još da kažem? Da lupim petama i dotrčim u sekundu kada to njemu padne na pamet. Nadam se da su njegovi motivi ti koje je naveo u pismu, da nema neke druge."
"Ispijao je kave u Parizu"
"Zločeste opaske da ja idem po izletima su ispod razine predsjednika Vlade, svatko od nas treba gledati što je radio u životu i je li se bavio ozbiljnom politikom ili je ispijao kave u Parizu, sad radimo to što radimo. Mogu ja početi komentirati aktivnosti ili poziranja nekih ljudi", dodao je.
Predsjednik je rekao da stvarne odluke donose predsjednik Republike, premijer, Sabor, Vlada: "Zna se kako rade Sabor i Vlada, onako kako Plenkoviću padne na pamet."
"Gospodin Plenković hoće da to bude odmah, a ja kažem čekaj koji tjedan", dodao je.
Osvrnuo se i na optužbe iz MORH-a da je odao klasificiran podatak o broju pripadnika Oružanih snaga: "Svi znaju koliko Hrvatska ima vojnika u ustroju i što im fali. Netko očajan i zlonamjeran se usudio reći da je to veleizdaja, veleizdaja ja kada državni inspektor krade novac. Ima još primjera slatkih veleizdaja. Veleizdaja je nešto nezamislivo, ne daje svaka generacija veleizdajnika, to su naročiti momci. Imam puno više i iskustva i znanja od tih ljudi, nisam dibidus, nisam pao s grane, ljudi koji su mlađi, zlonamjerni, biraju krivi put."
Imate li prijedlog termina sjednica?
"Recimo 10.4, 11.4., 12.4 ne može, Uskrs je, 8.4., 1.4, koja je razlika? Grlić Radman nam ima nešto važno za reći? Ja sam dostupan. Nećete biti na tom sastanku, neće biti priopćenja dužeg od par rečenica. On je tajan", odgovorio je.
Dodao je da nije važno gdje će biti sastanak: "Možete biti u Uredu predsjednika, u Vladi. Ne može biti u HDZ-u, to je to. Svejedno mi je. Kao što prihvaćam prijedlog tog uvaženog gospodina, kojeg je jedna ljubiteljica iz HDZ-a nazvala našim kapetanom, nosi sablju na bedru i skuplja znoj sa čela. Svi radimo svoj posao kako možemo i znamo, ja ga radim u dobro vjeri."
Smatra da Plenković šest godina opstruira s imenovanjem generalnih konzula i veleposlanika.
"Oportunistički nasilnik"
"I to se zove odgovorno ponašanje prema hrvatskoj državi? Ja to nikad nisam radio, to ni Ivo Sanader nije radio", rekao je Milanović.
"Ja nisam nikoga zaposlio ni angažirao izvan ljudi koji su u sustavu i koji su dužnosnici. Nisam nikoga. Nula. Pitajte ministar obrane Ivana Anušića, pitajte Plenkovića, pitajte njegova glasnogovornika koji zapošljava po državnim firmama pa Ivan Turudić kaže da to nije kazneno djelo", dodao je.
Rekao je da se 10 godina harači po sustavu i zapošljava bilo koga.
"To je bijedno", ustvrdio je pa nastavio: "Imate posla s nasilnikom, ali ne s pravim fizičkim nasilnikom, nego oportunistički nasilnikom koji maltretira dok maltretira. Zar je to neka tajna?"
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare