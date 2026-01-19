Čitajte slova i pazite što stavljate u košaricu - ova jaja poskupjela su preko noći

Jaja su jedan od najčešće kupljenih namirnica u svakodnevnoj prehrani, no posljednjih dana mnogi potrošači primjećuju neočekivane promjene u cijenama. Dok su cijene većine razreda ostale stabilne, jedna specifična kategorija jaja poskupjela je gotovo preko noći, što izaziva pitanja i među trgovcima i među kupcima.
Cijena jaja iz uzgojnog razreda S u prosincu u odnosu na studeni porasla za oko 14 posto (u usporedbi s prošlom godinom čak 28 posto) dok su cijene ostalih razreda – M, L i XL – uglavnom ostale nepromijenjene. Iako se na prvi pogled takvo selektivno poskupljenje čini nelogičnim, podaci i tržišna kretanja pokazuju da iza njega stoji kombinacija više konkretnih razloga.
Specifična ponuda
Jaja razreda S čine najmanji udio ukupne proizvodnje, koja se ne može planski povećavati u kratkom roku, za razliku od razreda M i L koji su standard tržišta. Zbog toga je ponuda jaja S razreda znatno osjetljivija na poremećaje – svaki manji pad proizvodnje ili rast potražnje brže se odražava na cijenu, piše Slobodna Dalmacija.
Rast troškova stočne hrane, energije, rada i transporta pogađa sve proizvođače, ali se ne prelijeva jednako na sve kategorije proizvoda. Kod razreda M i L, koji su najzastupljeniji i pod većim nadzorom trgovačkih lanaca, proizvođači i trgovci češće amortiziraju rast troškova kako bi zadržali stabilne cijene. Kod razreda S to je teže, jer ima manje tržišne konkurencije i manji volumen prodaje, pa se rast troškova brže ugrađuje u konačnu cijenu.
Manje se uvozi
Uvozna jaja, koja često djeluju kao faktor stabilizacije cijena, uglavnom se odnose na standardne razrede M i L. Razred S je slabije zastupljen u uvozu, što znači da domaće tržište nema „jeftiniju alternativu“ koja bi zadržala cijenu na istoj razini. Time domaća veleprodajna cijena razreda S lakše raste bez pritiska izvana.
Podaci Tržišnog informacijskog sustava u poljoprivredi (TISUP) pokazuju da su veleprodajne cijene jaja razreda S u godišnjoj usporedbi rasle brže ili barem jednako brzo kao cijene većih razreda, iako u kratkim mjesečnim razdobljima ostale kategorije mogu stagnirati. Upravo takav godišnji rast veleprodajne cijene stvorio je prostor za korekciju maloprodajne cijene razreda S.
Zašto nisu poskupjela i ostala jaja?
Razredi M i L su ključni potrošački proizvodi, često uključeni u akcije i dugoročne ugovore s trgovcima. Zbog toga se njihove cijene mijenjaju sporije i opreznije. Trgovci ih nerijetko koriste kao „cjenovno sidro“ za privlačenje kupaca, dok se korekcije češće provode na manjim i tržišno fleksibilnijim kategorijama – poput razreda S.
Poskupljenje jaja razreda S nije rezultat jednokratne odluke, već posljedica kombinacije ograničene ponude, slabijeg utjecaja uvoza, rasta proizvodnih troškova i veće tržišne osjetljivosti te kategorije. Za potrošače je važno pratiti ovakve trendove i razumjeti što stoji iza promjena cijena kako bi mogli planirati kupnju na najbolji način prema svom kućnom budžetu.
