Čitajte slova i pazite što stavljate u košaricu - ova jaja poskupjela su preko noći

Rast troškova stočne hrane, energije, rada i transporta pogađa sve proizvođače, ali se ne prelijeva jednako na sve kategorije proizvoda. Kod razreda M i L, koji su najzastupljeniji i pod većim nadzorom trgovačkih lanaca, proizvođači i trgovci češće amortiziraju rast troškova kako bi zadržali stabilne cijene. Kod razreda S to je teže, jer ima manje tržišne konkurencije i manji volumen prodaje, pa se rast troškova brže ugrađuje u konačnu cijenu.