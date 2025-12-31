Ovo su najbolji savjeti za kupovinu namirnica naučeni u 2025. godini

Neki od najvrjednijih savjeta o kupovini namirnica koje smo ove godine usvojili ne mogu se pronaći u trendovskim izvještajima – došli su izravno od ljudi koji rade iza pultova.
Oglas
Mesari, djelatnici delikatesa i ribari oblikuju način na koji kupujemo; nude praktične savjete koji čine stvarnu razliku u kvaliteti, okusu i vrijednosti hrane. Od odabira pravog komada mesa do toga koja pitanja postaviti (i kada!), ovi stručnjaci pomažu nam da potpuno drugačije pristupimo odjelima mesa i ribe.
Tijekom protekle godine tim za namirnice i vanjski suradnici portala The Kitchn proveli su sate razgovarajući s profesionalcima iz industrije. Donose tri savjeta koja ćemo ponijeti sa sobom i u 2026. godinu, a koji će nam pomoći da se trgovinama krećemo pametnije i sigurnije.
1. Izbjegavajte unaprijed narezano meso s delikatesnog pulta
Kada je riječ o suhomesnatim proizvodima, jedan od najvrijednijih savjeta koje smo ove godine naučili jest izbjegavanje unaprijed narezanog mesa i sireva iz rashladnih vitrina. Istina, praktično je, ali često ćete platiti nekoliko eura više nego ako naručite rezanje izravno na pultu. Kay, bivša djelatnica delikatesnog pulta i suradnica portala The Kitchn, prisjeća se da su proizvodi poput pečene puretine iz pećnice „obično bili dolar ili dva skuplji od cijelih komada mesa i sireva koji stoje odmah iza pulta“.
Njezin savjet?
„Odvojite nekoliko dodatnih minuta i naručite na pultu kako biste uštedjeli novac i dobili svježiji proizvod.“
2. Nazovite mesara barem dva dana unaprijed
Jedan od najboljih savjeta koje je suradnica Sara ovoga ljeta dobila od svog lokalnog mesara jest da uvijek nazovete unaprijed kako biste provjerili ima li traženi komad mesa na zalihi. Tako ćete izbjeći odlazak u još jednu (ili dvije) trgovine. Osim toga, uz dovoljno vremena mesari vam često mogu osigurati upravo ono što vam treba.
„Recimo da vam treba sedam kilograma rebara za roštilj u dvorištu“, objašnjava Sara. „Umjesto da se s tim zahtjevom pojavite iznenada na pultu, bolje je nazvati unaprijed – i to ne samo na dan kupnje.“ Kad god je moguće, mesari preporučuju da se javite barem dva dana prije planiranog preuzimanja.
3. Izbjegavajte „mokri“ losos u ribarnici
Mackenzie, još jedna suradnica portala The Kitchn, razgovarala je sa svojim lokalnim ribarom Liaoom i dobila mnoštvo korisnih savjeta za kupnju ribe u trgovini. Jedan od najboljih odnosio se na jednu od naših omiljenih riba – lososa.
„Tražite filete koji su čvrsti i suhi, a ne one koji stoje u vodi ili izgledaju gnjecavo“, savjetuje on.
Kako objašnjava, boja fileta ovisi o vrsti lososa i može se znatno razlikovati, dok je višak vlage najčešći razlog blijedog ili neujednačenog izgleda. Suši komad lososa bit će i mekši, sočniji i maslašnijeg okusa nakon pripreme.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas