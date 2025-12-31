Ovo su najbolji savjeti za kupovinu namirnica naučeni u 2025. godini

Kada je riječ o suhomesnatim proizvodima, jedan od najvrijednijih savjeta koje smo ove godine naučili jest izbjegavanje unaprijed narezanog mesa i sireva iz rashladnih vitrina. Istina, praktično je, ali često ćete platiti nekoliko eura više nego ako naručite rezanje izravno na pultu. Kay, bivša djelatnica delikatesnog pulta i suradnica portala The Kitchn, prisjeća se da su proizvodi poput pečene puretine iz pećnice „obično bili dolar ili dva skuplji od cijelih komada mesa i sireva koji stoje odmah iza pulta“.