Ovo je najbolji grad za solo putovanje u ovoj godini

Svake godine TripAdvisor otkriva "najbolje od najboljih” u svijetu putovanja. U praksi to znači da prepoznaje izvrsne destinacije u sedam kategorija – od najpopularnijih trendovskih odredišta godine, čiji je naslov za 2026. pripao otoku Madeiri, do najboljih mjesta za solo putnike. Odluke se temelje na "kvaliteti i količini recenzija” na platformi za svaku destinaciju, uključujući koliko ljudi pozitivno ocjenjuje stvari poput hrane, javnog prijevoza i aktivnosti koje određeno mjesto nudi, piše TimeOut.