Ovo je najbolji grad za solo putovanje u ovoj godini
Njegova prohodnost i raznolikost atrakcija pomogle su mu da osvoji naslov na dodjeli nagrada Tripadvisor Travellers’ Choice Awards.
Ponekad su najbolja putovanja ona na kojima jednostavno radite što god želite i kad god želite – odnosno ona na koja idete sami.
Iako je moguće gotovo bilo kamo otputovati sam i dobro se provesti, neka su mjesta ipak pogodnija za solo putnike od drugih.
Svake godine TripAdvisor otkriva "najbolje od najboljih” u svijetu putovanja. U praksi to znači da prepoznaje izvrsne destinacije u sedam kategorija – od najpopularnijih trendovskih odredišta godine, čiji je naslov za 2026. pripao otoku Madeiri, do najboljih mjesta za solo putnike. Odluke se temelje na "kvaliteti i količini recenzija” na platformi za svaku destinaciju, uključujući koliko ljudi pozitivno ocjenjuje stvari poput hrane, javnog prijevoza i aktivnosti koje određeno mjesto nudi, piše TimeOut.
Ove je godine Dublin proglašen najboljim mjestom na svijetu za solo putnike. Grad nudi mnogo toga, no njegova prohodnost bila je jedna od ključnih prednosti koje su mu donijele ovo priznanje.
TripAdvisor je Dublin opisao kao "kompaktan grad s prijateljskom atmosferom”, dodajući da ga kombinacija male veličine i dobre prometne povezanosti čini idealnim za istraživanje vlastitim tempom. Uz to, ondje ima mnogo toga za vidjeti i doživjeti – od brojnih izvrsnih muzeja i posjeta katedrali, do, naravno, upoznavanja lokalnog stanovništva u pubovima.
Berlin, koji TripAdvisor opisuje kao "grad koji je neosporno cool”, proglašen je drugim najboljim mjestom za one koji putuju sami, bilo da vas privlače noćni život ili povijest. London je zauzeo treće mjesto zahvaljujući velikom broju izvrsnih sadržaja i lakoći kretanja gradom.
Najbolja mjesta za solo putnike u 2026.
Prema TripAdvisoru, ovo je deset najboljih destinacija za sve koji ove godine planiraju putovati sami:
- Dublin, Irska
- Berlin, Njemačka
- London, Ujedinjeno Kraljevstvo
- Santiago, Čile
- Edinburgh, Ujedinjeno Kraljevstvo
- New York, SAD
- Hanoi, Vijetnam
- Madrid, Španjolska
- Bali, Indonezija
- Cape Town, Južnoafrička Republika
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
