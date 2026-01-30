"U odnosu na broj stanovnika i razinu razvijenosti, Hrvatska je dobila daleko veći udio europskog novca nego bilo koja druga članica Europske unije. Unatoč tome, plaće i mirovine u mandatu vlade Andreja Plenkovića rasle su sporije od realnih mogućnosti koje su postojale. S druge strane, u mandatu premijera Zorana Milanovića, u pravilu sve do kraja 2014. godine, odnosno do posljednjeg kvartala te godine, BDP je padao. On je, zapravo, živio u okolnostima u kojima se biralo kome će se rezati, a ne kome će se što dati", rekao je Tica pa nastavio: