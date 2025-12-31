JANAF može slati naftu u Srbiju: Amerikanci mu omogućili izuzeće

Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) izdao je licencu hrvatskoj tvrtki JANAF za nastavak transporta nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 23. siječnja 2026. godine, objavila je danas Vlada Republike Hrvatske.
Licenca omogućuje nastavak opskrbe NIS-a isključivo naftom ne-ruskog porijekla, čime se osigurava kontinuitet isporuka kroz sustav JANAF-ova naftovoda unatoč važećim američkim sankcijama.
Danas je američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) izdao licencu JANAF-u za nastavak transporta nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 23. siječnja 2026. Time će se omogućiti daljnja opskrba isključivo naftom ne-ruskog porijekla.— Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) December 31, 2025
"Ova odluka jasno pokazuje da američka administracija prepoznaje Hrvatsku kao važnog partnera, koji svojom energetskom infrastrukturom doprinosi smanjenju europske ovisnosti o ruskoj energiji", priopćili su iz Vlade.
Sankcije zbog ruskog vlasništva u NIS-u
Naftna industrija Srbije pod američkim je sankcijama zbog vlasničke strukture. Većinski vlasnik NIS-a je ruski Gazprom Neft, koji zajedno s Gazpromom kontrolira više od 50 posto udjela u kompaniji.
Zbog povezanosti s ruskim energetskim sektorom, koji je pod sankcijama SAD-a i Europske unije nakon ruske invazije na Ukrajinu, piše Index, NIS je obuhvaćen ograničenjima koja se odnose na financijske transakcije i energetsko poslovanje.
Iako sankcije formalno ne zabranjuju opskrbu NIS-a naftom, one zahtijevaju posebne dozvole za pojedine aktivnosti kako bi se spriječilo da ruski subjekti ostvaruju financijsku korist iz energetskih tokova.
Uloga JANAF-a
JANAF je ključna tranzitna ruta za opskrbu rafinerije u Pančevu, jedine rafinerije nafte u Srbiji. Nakon uvođenja sankcija, isporuke su mogle teći samo uz posebne licence koje izdaje američki OFAC, a koje se vremenski ograničavaju i redovito obnavljaju.
Vlada RH navodi da izdana licenca omogućuje nastavak poslovanja u skladu s međunarodnim sankcijskim režimom te istodobno sprječava poremećaje na regionalnom tržištu nafte i goriva.
Isporuke ne-ruske nafte NIS-u smatraju se važnima i za energetsku stabilnost regije, s obzirom na to da Srbija, ali i dio susjednih tržišta, ovise o preradi u pančevačkoj rafineriji. Prekid opskrbe mogao bi imati šire posljedice na dostupnost i cijene goriva u jugoistočnoj Europi.
OFAC je i ranije izdavao privremene licence za JANAF, uz jasno ograničenje da se transport odnosi isključivo na sirovu naftu koja nije ruskog podrijetla. Izdana licenca vrijedi do 23. siječnja 2026., nakon čega će njezino produljenje ovisiti o američkoj sankcijskoj politici, vlasničkim promjenama u NIS-u i širem geopolitičkom kontekstu.
Službena izjava JANAF-a
U povodu izdavanja licence od strane OFAC-a, službeno se oglasio i JANAF:
„JANAF d.d. je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu kojim se odobrava do 23. siječnja 2026. godine sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d.
Pozdravljamo odluku američke administracije te ističemo kako je JANAF d.d. u potpunosti spremna odmah osigurati nesmetan transport i opskrbu rafinerije u Pančevu sirovom naftom.
Također nadamo se skorom završetku pregovora između NIS-a i potencijalnih partnera o kupnji ruskog udjela u toj kompaniji, čime bi se ispunili uvjeti propisani sankcijskim režimom", stoji u priopćenju.
