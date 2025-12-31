JANAF može slati naftu u Srbiju: Amerikanci mu omogućili izuzeće

OFAC je i ranije izdavao privremene licence za JANAF, uz jasno ograničenje da se transport odnosi isključivo na sirovu naftu koja nije ruskog podrijetla. Izdana licenca vrijedi do 23. siječnja 2026., nakon čega će njezino produljenje ovisiti o američkoj sankcijskoj politici, vlasničkim promjenama u NIS-u i širem geopolitičkom kontekstu.