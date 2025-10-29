VLADISLAV VESELICA ZA N1
Član Uprave JANAF-a odgovorio MOL-u: Naftovodi nisu autocesta
Član Uprave Jadranskog naftovoda (JANAF) Vladislav Veselica s našom Natašom Božić Šarić razgovarao je o optužbama slovačke rafinerija Slovnaft koja je objavila da joj je hrvatski operater naftovoda JANAF naglo smanjio isporuke.
Oglas
Vladislav Veselica demantirao je tvrdnje slovačkog Slovnafta: "Pozvao bih MOL i njihovu firmu Slovnaft da poštuju svoje ugovorne odredbe i da transportiraju količine koje su preuzeli vezano za važeći ugovor 2025. godine."
"Naftovodi nisu autocesta, autocestama se može voziti samo jedan automobil, a naftovodima mora teći nafta za rafinerije koje su na njegovoj trasi. MOL je naš partner preko 40 godina i dobro znaju kako funkcioniraju naftovodi, s obzirom na to da je i sam vlasnik naftovoda (Adria Pipeline). Postoji određena procedura tijekom pregovora, vezana uz tehničke uvjete, gdje je svaki korisnik naftovoda dužan dostaviti godišnji kalendar transporta kako bi mi planirali naše obveze vezane za zakup kapaciteta, koje je MOL ugovorio za ovu godinu s JANAF-om, a radi se o preko dva milijuna tona. Još jednom pozivam MOL da koristi JANAF vezano uz ugovor koji je sklopio s nama vezano uz zakup kapaciteta", dodao je.
Veselica ističe da se radi o značajno manjim količinama: "Da MOL utilizira JANAF kako je zakupio kapacitete, ne bi imali nikakvih izazova."
"MOL mora ispunjavati svoje obveze"
"MOL mora ispunjavati svoje obveze koje je tijekom pregovora prezentirao javnosti", dodaje.
Veselica ističe da JANAF pregovara u dobroj vjeri: "Mi smo ih pozvali idući tjedan na sastanak i očekujemo potvrdu, vjerujem da će prihvatiti poziv kako bi definirali sve okolnosti koje su pred nama u 2025., ali i vezano uz buduće razdoblje. JANAF je njima dostavio ponudu da garantira transport za ukupne kapaciteta obje rafinerije u vlasništvu MOL-a. Odgovorno tvrdim da su iskazani uvjeti. Od strane Mađarske se jako puno artikulira da postoji benchmark vezano uz cijene nafte, to ne postoji uopće."
"Pozivam MOL da koristi JANAF kao kredibilan sustav"
"Pozivam MOL da koristi JANAF kao kredibilan sustav i sigurno će imati konkurente uvjete u odnosu na one koje ima sada", dodaje.
"Jako je neuobičajeno koristiti medije da se vode pregovori. Koristiti medije kao alat da se JANAF diskreditira kao nepouzdan partner, mislim da to nije dobar put", govori Veselica.
Jesu li iz MOL-a na pregovorima zatražili da uđu u vlasničku strukturu JANAF-a? "Nemam takve spoznaje niti sam prisustvovao takvim sastancima."
Rekao je da ne može govoriti je li zainteresiran za čelnu poziciju u JANAF-u: "Trenutačno ne razmišljam o takvim stvarima, ali vezano uz moj ukupni doprinos poslovanju JANAF-a, ako bih se odlučio za to, apsolutno bih bio kredibilan kandidat prepoznat od internacinalne zajednice i ozbiljnih globalnih kompanija.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas