Član Uprave JANAF-a odgovorio MOL-u: Naftovodi nisu autocesta

"Naftovodi nisu autocesta, autocestama se može voziti samo jedan automobil, a naftovodima mora teći nafta za rafinerije koje su na njegovoj trasi. MOL je naš partner preko 40 godina i dobro znaju kako funkcioniraju naftovodi, s obzirom na to da je i sam vlasnik naftovoda (Adria Pipeline). Postoji određena procedura tijekom pregovora, vezana uz tehničke uvjete, gdje je svaki korisnik naftovoda dužan dostaviti godišnji kalendar transporta kako bi mi planirali naše obveze vezane za zakup kapaciteta, koje je MOL ugovorio za ovu godinu s JANAF-om, a radi se o preko dva milijuna tona. Još jednom pozivam MOL da koristi JANAF vezano uz ugovor koji je sklopio s nama vezano uz zakup kapaciteta", dodao je.