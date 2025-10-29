Janaf odlučno odbacio tvrdnje Slovnafta

"Odlučno odbacujemo tvrdnje Slovnafta kao dijela MOL Grupe, vezane uz kršenje odredbi ugovora kao neistinite i neutemeljene, jer se transport nafte sustavom Janafa odvija sukladno kalendaru transporta, a sve sukladno zaključenom ugovoru, tehničkim uvjetima za pristup transportnim kapacitetima Janafa i uobičajenoj poslovnoj praksi", kaže se u Janafovoj reakciji.