Janaf odlučno odbacio tvrdnje Slovnafta

Janaf je u srijedu demantirao tvrdnje slovačkog Slovnafta, koji je dio MOL Grupe, o kršenju ugovora i neispunjenju obveza, istaknuvši da nije prekršio nijednu obvezu iz ugovora o transportu sirove nafte.
"Odlučno odbacujemo tvrdnje Slovnafta kao dijela MOL Grupe, vezane uz kršenje odredbi ugovora kao neistinite i neutemeljene, jer se transport nafte sustavom Janafa odvija sukladno kalendaru transporta, a sve sukladno zaključenom ugovoru, tehničkim uvjetima za pristup transportnim kapacitetima Janafa i uobičajenoj poslovnoj praksi", kaže se u Janafovoj reakciji.
Janaf poziva MOL Grupu da u skladu s načelima dobre vjere i pravičnosti, poveća iskorištenost kapaciteta naftovoda na operativnoj razini, jer je, kako kaže, trenutno MOL-ovo korištenje cjevovoda znatno ispod ugovorene i uobičajene poslovne prakse u djelatnosti transporta nafte naftovodom.
Slovačka rafinerija Slovnaft objavila je u utorak da joj je Janaf smanjio isporuke neruske sirove nafte, navodno iz tehničkih razloga. Slovaci tvrde da taj potez ugrožava njihove napore da povećaju preradu nafte iz drugih izvora osim ruskih.
Slovnaft je rekao da je obavijestio Janaf o kršenju ugovora.
Slovnaft uglavnom prerađuje rusku naftu, ali ima izuzeće od sankcija EU-a koje mu omogućuje izvoz derivata proizvedenih iz ruskih isporuka.
