Orbanova vlada sjedi na dvije stolice. Igraju na tu kartu, kupuju jeftinije energente za funkcioniranje svog sustava, a tako podupiru luđaka Putina koji uznemirava i provocira cijelu Europu. On u svakoj zemlji ima svog aktera i ruski utjecaj je značajan. On je u fokusu destabilizacije Europske unije, Putinu je to jako važno."