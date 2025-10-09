Anđelko Milardović
MOL želi u vlasničku strukturu JANAF-a? "Ni u ludilu to ne smijemo napraviti!
U Zagrebu se 14. listopada okupljaju stručnjaci iz područja energetike i sigurnosti na međunarodnom energetskom forumu INTERENEF. Organizator konferencije je Institut za europske i globalizacijske studije, čiji je predsjednik Anđelko Milardović danas gostovao u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o situaciji u srbijanskom NIS-u, JANAF-u i MOL-u.
Što za Srbiju znači uvođenje američkih sankcija?
"To može biti ozbiljna situacija ako pođemo od pretpostavke da je za normalno funkcioniranje sustava potrebna energija, bez energije sustav ne može funkcionirati normalno. Mogu se proizvesti takve napetosti, a već i sada postoje", govori Anđelko Milardović.
"NIS upozorenje Hrvatskoj"
Ima li Srbija alternativu?
"To je primjer kako se ne bi trebalo postupati s vlastitim energetskim sustavom iz aspekta sigurnosti. To može biti primjer i upozorenje nama i našem energetskom sustavu da pažljivo radimo s institucijama... Svaki se sustav mora osigurati."
Komentirao je i odnos energetskog sustava i političkih moći, osvrćući se na MOL i JANAF:
"Radi se o odnosima moći. Mađarska strana je zabila gol Hajduku i čekamo da Livaja zabije gol da se poravnaju odnosi moći, jednim dijelom je to i učinjeno.
Orbanova vlada sjedi na dvije stolice. Igraju na tu kartu, kupuju jeftinije energente za funkcioniranje svog sustava, a tako podupiru luđaka Putina koji uznemirava i provocira cijelu Europu. On u svakoj zemlji ima svog aktera i ruski utjecaj je značajan. On je u fokusu destabilizacije Europske unije, Putinu je to jako važno."
MOL u vlasničkoj strukturi JANAF-a?
Ima li MOL želju ući u vlasničku strukturu JANAF-a?
"Iz komunikacije se najavljuje takva mogućnost. Ljudi koji vode ovaj sustav ni u ludilu to ne smiju napraviti. Hoćemo li doći u situaciju u koju je došla Srbija? Bez energije se ne može živjeti, energija je sve oko nas, sustavi su energija", govori Milardović.
