politički analitičar
Puhovski: Za razliku od Jugoslavije, NDH nije Hrvatskoj ostavila ništa dobro
Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o okruglom stolu o Jasenovcu koji se održao u Hrvatskom saboru.
Podsjetimo, u organizaciji Kluba zastupnika Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti u Saboru se održao okrugli stol "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca."
"Ljudi koji su to pokrenuli imaju pred očima osjećaj da im dobro ide, u toj njihovoj ekstremnoj ili radikalno desnoj poziciji. Koncert Thompsona i sve što se dogodilo je doista lijevu liberalnu stranu satjeralo u mišju rupu na par dana, kada je gomila protutnjala Zagrebom i sada je vrijeme da se poravnaju računi. Pogrešno je govoriti o revizionizmu, to je nešto što se događa u znanosti, ovo je revanšizam - hoće se pobijediti u ratu koji je već bio izgubljen", govori Žarko Puhovski.
"Autogol"
Navodi da se tim skupom želi osigurati alternativno utemeljenje političke zajednice: "Da se malo preskoči Tuđmanova formulacija iz uvodnog dijela Ustava i da se kaže i to je dio naše tradicije. To je jedna vrsta autogola, da se kaže ipak je to bila hrvatska država. Ako je to bila hrvatska država, a genocidna država, onda su Hrvati genocidan narod. To ne tvrdi uspaljena jugoslavenska ljevica nego oni koji tvrde da je NDH bila hrvatska država."
"Nema hrvatske prošlosti bez Ante Pavelića. Pavelić je jedna od najznačajnijih osoba u hrvatskoj prošlosti jer značajni nisu samo oni koji su dobri nego i oni koji su utjecali, a on je itekako utjecao na život, državu, naciju, društvo, smrt i to treba shvatiti. To je dio naše prošlosti. Postoje dvije Hrvatske, ali jedna Hrvatska je nešto što je sramota. Predlagao sam da 10. travnja bude proglašen službeno danom nacionalne sramote jer je to nešto na što treba podsjećati i da se više ne dogodi, a ne prelaziti preko toga i umanjivati", tvrdi Puhovski.
"Hrvatska službeno nije priznala genocid nad Srbima"
"HDZ je pristao na igru s Thompsonom i dvostrukim značenjem, SDP isto pa ih je prošlo, Milanović o tim stvarima uglavnom šuti. Imamo problem - Hrvatska službeno nije priznala genocid nad Srbima u Drugom svjetskom ratu.
Kada imate glasanja u UN-u, preskačemo puno toga o stvarima vezanim uz Gazu. Oni koji ne osuđuju Izrael su države koje imaju povijesne dugove - Njemačka, Mađarska, Slovačka, Austrija i Hrvatska.
Tvrdi se da Hrvatska nije nastavnica NDH, ali se ponašamo kao da plaćamo dugove za NDH. To je dio naše prošlosti, ali ne plaćamo dugove ako smo to raščistili. Ako smo jasno rekli da je bio genocid nad srpskim, romskim, židovskim stanovništvom, to ne može biti sporno", dodao je.
"Za razliku od Jugoslavije, koja je dugo živjela, svašta napravila pa i dobro, NDH nije ostavila ništa dobro. Hitler je Nijemcima ostavio autoceste, NDH nije ostavila ništa", tvrdi Puhovski.
"Bicikl ljevica"
Analitičar se osvrnuo i na novoizabranog predsjednika zagrebačkog HDZ-a Ivana Matijevića: "Zaprepašćujuća greška HDZ-a. Oni u Zagrebu kandidiraju za predsjednika HDZ-a čovjeka koji dolazi iz Ministarstva poljoprivrede. U zagrebačkoj, purgerskoj tradiciji najružnija riječ koja postoji je seljak, a onda vi sebe reklamirate za gradonačelnika s nekim tko dolazi iz poljoprivrede. Kakve veze ima Zagreb s poljoprivredom? Matijević ide na ideologiju u vrijeme kada se svakodnevno može ljude iz Možemo prozivati za razne poteškoće.
A njima odgovara priča da su oni ekstremna ljevica, oni su bicikl ljevica, to je umjerena ljevica koja se nije bavila najnižim slojevima, ali ni ova vlast nije dirala u vlasničke odnose, elemente raspodjele, ništa od ekstremne ljevice tu nema."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare