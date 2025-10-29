"Nema hrvatske prošlosti bez Ante Pavelića. Pavelić je jedna od najznačajnijih osoba u hrvatskoj prošlosti jer značajni nisu samo oni koji su dobri nego i oni koji su utjecali, a on je itekako utjecao na život, državu, naciju, društvo, smrt i to treba shvatiti. To je dio naše prošlosti. Postoje dvije Hrvatske, ali jedna Hrvatska je nešto što je sramota. Predlagao sam da 10. travnja bude proglašen službeno danom nacionalne sramote jer je to nešto na što treba podsjećati i da se više ne dogodi, a ne prelaziti preko toga i umanjivati", tvrdi Puhovski.