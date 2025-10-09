Član Uprave JANAF-a za N1 o sankcijama NIS-u: Sve je moguće

"Nikada nitko nije dovodio u pitanje da je JANAF strateška firma u vlasništvu Republike Hrvatske. Moguće je da su to njihove želje, ali ne bih to komentirao. Jučerašnji sastanak je bio u civiliziranom i poslovnom dijalogu, posvećeni smo da do kraja godine ostvarimo ugovor koji će značiti povećanje aktivnosti MOL-a u sustavu Jadranskog naftovoda po prihvatljivim cijenama za obje strane. Sljedeći sastanak je dogovoren u Zagrebu krajem ovog mjeseca."