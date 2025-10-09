Vladislav Veselica
Član Uprave JANAF-a za N1 o sankcijama NIS-u: Sve je moguće
Naš Hrvoje Krešić razgovarao je s članom Uprave JANAF-a Vladislavom Veselicom o američkim sankcijama NIS-u i kako će to utjecati na JANAF te o pregovorima s MOL-om.
Oglas
Koji su sljedeći potezi JANAF-a?
"Dobili smo službenu informaciju i ne mogu reći da nas je to iznenadilo jer ipak je NIS sankcionirani subjekt od veljače 2025. Mi smo uspjeli kroz naše aktivnosti produžiti konzumiranje ugovora, očigledno da američka administracija nije zadovoljna s prijedlozima od strane NIS-a. O
no što mogu reći je da ćemo mi aktivno raditi s našim odvjetničkim timom i uz podršku vlasnika Vlade Republike Hrvatske da u okvirima naših mogućnosti završimo na najbolji mogući ovu priču. Već sutra imamo poziv s našim američkim odvjetnicima i NIS-ovim američkim odvjetnicima da vidimo kakva je situacija vezano uz moguće daljnje poslovne aktivnosti i suradnju s NIS-om", govori Veselica.
"Sve je moguće"
"Sve je moguće. Vjerujem da se vode pregovori iza zatvorenih vrata koji mogu dovesti do rješenja. Vrlo je teško jednu zemlju ostaviti dugoročno bez sirove nafte, to bi bile stresne reperkusije, ali i za JANAF. Optimist sam i vjerujem da će stresno razdoblje kratko trajati", dodao je.
"JANAF kao najznačajniji partner"
Veselica je komentirao vlasničku strukturu JANAF-a i želje MOL-a da u nju uđu:
"Nikada nitko nije dovodio u pitanje da je JANAF strateška firma u vlasništvu Republike Hrvatske. Moguće je da su to njihove želje, ali ne bih to komentirao. Jučerašnji sastanak je bio u civiliziranom i poslovnom dijalogu, posvećeni smo da do kraja godine ostvarimo ugovor koji će značiti povećanje aktivnosti MOL-a u sustavu Jadranskog naftovoda po prihvatljivim cijenama za obje strane. Sljedeći sastanak je dogovoren u Zagrebu krajem ovog mjeseca."
"Jadranski naftovod je njihova jedina alternativa i znaju da će u bliskoj budućnosti imati JANAF kao najznačajnijeg partnera", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas