Oglas

Stjepan Adanić

Šef Janafa: Ako se sankcije NIS-u održe do kraja godine, izgubit ćemo 18 milijuna eura

author
N1 Info
|
09. lis. 2025. 10:14
PXL_150323_98860533
Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Nakon što Naftna industrija Srbije (NIS), koja je u većinskom ruskom vlasništvu, nije dobila novu odgodu sankcija Washingtona uvedenih ruskom energetskom sektoru, postalo je jasno da će to posljedično imati veliki utjecaj i na poslovanje JANAF-a.

Oglas

NIS je izuzetno važan JANAF-ov partner jer poslovanje sa srpskom tvrtkom čini više od 30 posto njegovih prihoda. Stjepan Adanić, predsjednik Uprave JANAF-a, kazao je za HRT da će, ako se sankcije održe do kraja godine, JANAF izgubiti 18 milijuna eura.

"To je naš gubitak od 18 milijuna eura do kraja godine, ako se sankcije održe. Mi se ipak nadamo da će prije kraja godine NIS s Amerikancima i Rusima naći neko rješenje", rekao je Adanić.

Podsjetimo, Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija u kolovozu je novim jednomjesečnim produženjem licence omogućio nastavak isporuke sirove nafte NIS-u do 29. rujna, a potom dodatno do 8. listopada. Rok je istekao u ponoć, a licenca nije produžena.

Teme
Janaf NIS Stjepan Adanić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ