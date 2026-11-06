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Crni dan za tehnološke divove, Nasdaq potonuo više od pet posto. Trump: Krivi su demokrati
Tehnološki indeks Nasdaq oštro je pao u četvrtak, zabilježivši najveći dnevni pad u proteklih 19 mjeseci te je zašao u područje tehničke korekcije, pod utjecajem potonuća cijena dionica proizvođača čipova, a takva zbivanja na burzi izazvala su i reakciju Donalda Trumpa.
Nasdaq indeks potonuo je u srijedu 1.421 bod ili 5,52 posto, na 24.314 bodova. I ostali najvažniji indeksi na Wall Streetu pretrpjeli su oštre gubitke, pa je tako Dow Jones potonuo 3,44 posto, na 51.523 boda, a S&P 500 za 4,36 posto, na 7.353 boda.
Indeks straha na Wall Streetu, tzv. VIX indeks skočio je za čak 70 posto, što je njegov najveći dnevni postotni rast u zadnjih gotovo dvije godine, te je sada je na najvišoj razini u proteklih sedam mjeseci.
Nasdaq je jučer zabilježio najveći dnevni pad još od travnja 2025., kada je američki predsjednik Donald Trump proglasio "Dan oslobođenja", uvevši carine na uvoz robe u SAD.
Ovo je već drugi dan velikih rasprodaja AI dionica na burzi i peti pad Nasdaqa u jednom danu za više od 500 bodova od sredine listopada, pa je sada u području korekcije budući da je izgubio gotovo 12 posto od svoje rekordne razine, dosegnute 6. listopada. U područje korekcije, naime, indeks pada kad se spusti 10 posto od svojeg nedavnog vrhunca.
Upitan tajming IPO Anthropica?
Mnogi analitičari ukazuju da ovi veliki padovi indeksa sugeriraju da je izgledna daljnja prodaja, a neki se pitaju i hoće li to utjecati na tajming Anthropicove inicijalne javne ponude, koja se očekuje ove jeseni.
"Investitori čini se prepoznaju da neki od novoizabranih članova Kongresa i guvernera razmatraju usporavanje tempa razvoja AI infrastrukture. I dok se čini nevjerojatnim da bi to u potpunosti zaustavili, svako usporavanje izazivat će zabrinutost jer priča o ratu AI-ja uvelike ovisi o brzoj izgradnji infrastrukture koja ju podržava", tumači Melissa Brown iz SimCorpa.
Oko 30 posto planiranog povećanja kapaciteta podatkovnih centara u SAD-u tijekom 2028. godine moglo bi biti ugroženo potencijalnim zastojima u izgradnji, procjenjuju analitičari UBS-a. To predstavlja prijetnju za industriju čiji rast ovisi o brzoj izgradnji novih postrojenja. Ta politička neizvjesnost dodatno pogađa sektor povezan s umjetnom inteligencijom, koji je ionako na nesigurnim temeljima zbog zabrinutosti investitora oko povrata ulaganja na goleme iznose koji se ulažu u tu tehnologiju.
Najveći gubitnici na tržištu bili su jučer proizvođači čipova koji isporučuju komponente za podatkovne centre, poput Nvidije s padom cijene za 9,3 posto, no oštar pad imale su i dionice drugih tehnoloških tvrtki s velikom tržišnom kapitalizacijom poput Mete Platformsa, Amazon.coma i Alphabeta. Dionice Muskove Tesle potonule su 11 posto, a SpaceX-a devet posto.
Trump: Krivi su demokrati
Na ovako snažnu korekciju na Wall Streetu reagirao je i predsjednik Trump, okrivivši izborne rezultate demokrata za taj pad.
"Burza je pretrpjela jedan od najgorih dana u povijesti na temelju rezultata izbora. Ipak, ne bojte se; uskoro ćemo, na ovaj ili onaj način, biti VEĆI I SNAŽNIJI NEGO IKAD PRIJE", dodao je.
"Plavi val" uzdrmao i azijske burze; raspršuju se iluzije o AI-ju
Rasprodaja tehnoloških dionica u petak ujutro zahvatila je i azijske burze, nakon što su strah od pojačane regulacije i usporavanje izgradnje AI infrastrukture izazvali najoštriji pad Wall Streeta od "Dana oslobođenja", odnosno travnja 2025. kada je američki predsjednik Donald Trump uveo carine na robni uvoz u SAD.
Japanski Nikkei potonuo je tijekom dana čak sedam posto, a južnokorejska i tajvanska burza bile su u minusu za više od osam posto, nakon čega su se ta regionalna tržišta donekle stabilizirala, jer su nakon oštrog pada cijena dionica ojačale njihove kupnje.
Trenutno je japanski Nikkei u minusu 5,5 posto te je u području korekcije, kao i američki Nasdaq, budući je potonuo više od 10 posto od svojeg vrhunca.
Nasdaq indeks potonuo je u srijedu 5,52 posto, a i ostali najvažniji indeksi na Wall Streetu pretrpjeli su oštre gubitke, dok je indeks straha, tzv. VIX indeks, skočio za čak 70 posto. Tzv. "plavi val", odnosno uvjerljiva pobjeda demokrata na američkim međuizborima u utorak, izbrisala je čak 2.500 milijardi dolara s Nasdaqa kroz oštru korekciju cijena tehnoloških dionica.
Raspršene ružičaste iluzije o AI-ju
Najnovije rasprodaje tehnoloških dionica izazvala je politička neizvjesnost, jer investitori sada strahuju od strože regulacije i ograničenja izgradnje podatkovnih centara, odnosno infrastrukture važne za daljnji razvoj umjetne inteligencije (AI). Istini za volju, taj je sektor već neko vrijeme bio na klimavim nogama, zbog zabrinutosti oko povrata na golema ulaganja kompanija u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju, a pobjeda demokrata i strah od strože regulacije samo su dolili "ulje na vatru".
Dionice južnokorejskih proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju Samsung Electronicsa i SK Hynixa zabilježile su jutros cjenovni pad od čak 10 odnosno 12 posto. Cijena dionice japanske Kioxie potonula je za 14 posto, dok je tajvanskog TSMC-a pala za 8,5 posto.
Dionice japanske SoftBank Grupe, koja ulaže u umjetnu inteligenciju, pojeftinile su za 11 posto, a cijena osiguranja od rizika da ta japanska tvrtka neće moći podmiriti svoje dugove skočila je na najvišu razinu u posljednje četiri godine.
"Ovakva rasprodaja pokazuje da su cijene dionica povezanih s umjetnom inteligencijom počivale na ružičastim iluzijama o budućnosti. I sada je ta iluzija nestala", ustvrdio je Dong Baozhen, predsjednik društva za upravljanje imovinom Lingtong Shengtai. Dodao je da je Wall Street bio predvodnik i okosnica globalnog uzlaznog trenda povezanog s umjetnom inteligencijom, a sada kad je ta okosnica sada pukla, pita se mogu li uzlazni trendovi vezani uz umjetnu inteligenciju na drugim tržištima opstati sami po sebi.
Na deviznim tržištima traži se utočište za kapital
Negativna kretanja na dioničkim tržištima potaknula su investitore da traže sklonište za svoj novac na deviznim tržištima. Tako su poskupjele valute koje se smatraju tradicionalnim utočištem za kapital u nemirnim vremenima, poput jena i švicarskog franka.
Jen je jutros poskupio 0,14 posto prema dolaru, na 157,88 jena za dolar, a franak za 0,2 posto. To je pomoglo stabilizaciji dolarovog indeksa, koji mjeri izvedbu američke prema šest ostalih najvažnijih svjetskih valuta, a koji je jutros stagnirao na 101,55 bodova.
Tečaj eura, pak, stagnirao je prema dolaru jutros na 1,1222 dolara, no na putu je ovotjednog rasta za 0,5 posto prema američkoj valuti.
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