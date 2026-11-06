Crni dan za tehnološke divove, Nasdaq potonuo više od pet posto. Trump: Krivi su demokrati

"Ovakva rasprodaja pokazuje da su cijene dionica povezanih s umjetnom inteligencijom počivale na ružičastim iluzijama o budućnosti. I sada je ta iluzija nestala", ustvrdio je Dong Baozhen, predsjednik društva za upravljanje imovinom Lingtong Shengtai. Dodao je da je Wall Street bio predvodnik i okosnica globalnog uzlaznog trenda povezanog s umjetnom inteligencijom, a sada kad je ta okosnica sada pukla, pita se mogu li uzlazni trendovi vezani uz umjetnu inteligenciju na drugim tržištima opstati sami po sebi.