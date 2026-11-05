Rezultati iznenadili liječnike
Može li alergija na kikiriki nestati već u prvoj godini života? Znanstvenici došli do novih spoznaja
Novo istraživanje pokazalo je da gotovo 35 posto beba kojima je dijagnosticirana alergija na kikiriki nije imalo alergijsku reakciju tijekom ponovnog testiranja. Rezultati su iznenadili znanstvenike i otvorili pitanje koliko su postojeći alergološki testovi pouzdani kod najmlađe djece.
Oglas
Australski istraživači analizirali su medicinsku dokumentaciju 1275 dojenčadi koja su prije prvog rođendana imala alergijsku reakciju na kikiriki. Od njih je 778 naknadno podvrgnuto testu tijekom kojeg su, pod liječničkim nadzorom, dobivali postupno sve veće količine proteina kikirikija, piše Live Science.
Čak 271 dijete, odnosno gotovo 35 posto testiranih, nije pokazalo nikakvu alergijsku reakciju.
„Taj je udio mnogo veći nego što smo očekivali”, rekao je za Live Science dr. Timothy Brettig, jedan od autora istraživanja objavljenog u časopisu The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.
Zašto testovi mogu biti nepouzdani?
Stručnjaci objašnjavaju da se imunosni sustav beba još uvijek ubrzano razvija, zbog čega uobičajeni alergološki testovi ne moraju uvijek pokazivati stvarno stanje.
Kožni testovi i krvne pretrage mogu otkriti preosjetljivost na kikiriki, ali to ne znači nužno da će dijete imati alergijsku reakciju ako ga pojede. Mogući su i lažno pozitivni rezultati.
Istraživanje pritom nije utvrdilo jesu li djeca u međuvremenu prerasla alergiju ili početna dijagnoza nije bila točna.
Testiranje isključivo pod liječničkim nadzorom
Stručnjaci smatraju da bi kod beba s nesigurnom dijagnozom trebalo razmotriti dodatno testiranje prije početka dugotrajnog liječenja.
Ipak, upozoravaju da se takvi testovi smiju provoditi isključivo u odgovarajuće opremljenim zdravstvenim ustanovama, pod nadzorom iskusnih alergologa.
Naime, od 778 testirane djece njih 507 imalo je alergijsku reakciju, a kod 61 razvila se anafilaksija, teška i potencijalno životno ugrožavajuća reakcija koja je zahtijevala primjenu adrenalina.
Znanstvenici zaključuju da bi prednost pri dodatnom testiranju trebala imati djeca kod koje dijagnoza alergije nije sigurna, osobito ona s niskim razinama protutijela na kikiriki ili blagim reakcijama na kožnim testovima.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas