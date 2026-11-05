Neugodna financijska pitanja: Treba li račune dijeliti pola-pola i posuđivati novac prijateljima?

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Novac je jedna od tema o kojima je najteže razgovarati, čak i s najbližim ljudima. Od podjele računa u restoranu do posuđivanja novca prijateljima, financijska pitanja često izazivaju nelagodu, nesporazume i sukobe. Stručnjaci su za The Guardian objasnili kako se nositi s najčešćim dilemama.

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Treba li vas zabrinjavati ako partner nema ušteđevinu?

Prema Sian McIntyre, stručnjakinji za štednju i osiguranje u banci Barclays, nedostatak ušteđevine ne mora nužno biti znak za uzbunu.

Važno je razumjeti zašto osoba nema novca sa strane. Možda je nedavno imala velike troškove ili je morala potrošiti ušteđevinu zbog nepredviđenih okolnosti.

Međutim, ako partner dobro zarađuje, ali ne uspijeva ništa uštedjeti, to može biti razlog za zabrinutost, osobito ako planirate zajedničku budućnost.

Je li pošteno dijeliti sve troškove pola-pola ako jedan partner zarađuje znatno više?

Psihoterapeutkinja Charlotte Fox Weber smatra da matematički jednaka podjela troškova ne znači uvijek i pravednost.

"Jednak račun za jednu osobu može biti zanemariv trošak, a za drugu izvor tjeskobe. Iznosi su jednaki, ali odricanja nisu", objašnjava.

Pravednost u vezi ponekad podrazumijeva različite financijske doprinose, ovisno o primanjima i mogućnostima partnera.

Ipak, neki ljudi inzistiraju na plaćanju vlastitog dijela kako bi zadržali osjećaj neovisnosti. Zato je najvažnije otvoreno razgovarati o novcu i poštovati želje obiju strana.

Kako upozoriti nekoga da je možda žrtva prijevare?

Ako sumnjate da je prijatelj ili član obitelji postao žrtva financijske prijevare, stručnjaci savjetuju oprezan pristup.

Paul Davis iz Barclaysa upozorava da se žrtve često osjećaju posramljeno i mogu reagirati obrambeno, osobito ako su već izgubile novac.

Umjesto optuživanja, najbolje je mirno objasniti što vas zabrinjava, postavljati konkretna pitanja i potaknuti osobu da provjeri informacije kod pouzdanih izvora.

Strpljenje i podrška mogu biti presudni.

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Je li u redu da partner upravlja vašim novcem?

U nekim vezama jedan partner preuzima većinu financijskih obveza, što samo po sebi nije problem.

No Seema Sachdev iz Barclaysa naglašava da obje osobe moraju imati jasan uvid u vlastitu financijsku situaciju.

Važno je znati koliko novca imate, koliki su mjesečni prihodi i rashodi, gdje se nalazi ušteđevina te koje financijske obveze postoje.

Također morate imati mogućnost samostalnog pristupa svojim bankovnim računima. Dijeljenje lozinki, čak i s partnerom, može ugroziti sigurnost i zaštitu u slučaju problema, piše The Guardian.

Je li pametno posuđivati novac prijateljima i članovima obitelji?

Posuđivanje novca može biti izraz velikodušnosti, ali može i ozbiljno narušiti odnose.

Prije nego što nekome posudite novac, psihoterapeutkinja Fox Weber savjetuje da si postavite dva pitanja: možete li bez tog iznosa i kako biste se osjećali da vam novac nikada ne bude vraćen?

Ako se odlučite na posudbu, važno je unaprijed dogovoriti iznos, rok povrata i postupanje u slučaju nepredviđenih okolnosti. Najbolje je dogovor zapisati kako bi se izbjegli kasniji nesporazumi.

Ako si posudbu ne možete priuštiti, sasvim je prihvatljivo odbiti.

"Stalo mi je do tebe, ali nisam u mogućnosti posuditi ti novac", primjer je odgovora koji stručnjakinja preporučuje.

Naglašava da osjećaj krivnje ne znači da ste učinili nešto pogrešno.

Najvažniji savjet stručnjaka jest da otvoreni razgovori o novcu, jasne granice i međusobno poštovanje mogu spriječiti financijske nesporazume i sačuvati odnose.