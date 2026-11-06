VREMENSKA PROGNOZA
Dramatičan preokret: Stiže južina, moguće i do 20 stupnjeva, kiša će biti obilna
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Tmurno je i jutros u dijelu unutrašnjosti, osobito u središnjim i gorskim predjelima, dok je na istoku pretežno vedro, zbog toga onda i znatno hladnije. Vedrinom se jutros ističe i veći dio Jadrana. U nastavku petka bit će u većini krajeva pretežno sunčano, tmurnije će se zadržavati u Gorskoj Hrvatskoj. Prema večeri će s jugozapada rasti naoblaka, pri čemu može pasti malo kiše, izglednije na sjevernom i srednjem Jadranu.
Za vikend će biti nestabilno. U subotu lokalno kiše može biti duž Jadrana i u Gorskoj Hrvatskoj. U većini krajeva ipak će biti sunčanih razdoblja, samo će u Gorskoj Hrvatskoj veći dio dana biti tmurno.
Nedjelja također donosi malo kiše, izglednije Dalmaciji, Lici, navečer moguće i na istoku unutrašnjosti. Zapuhat će jugo, nakon bure, i bit će to uvod u nestabilan tjedan. Temperature će značajno porasti u novom tjednu, mjestimice i desetak stupnjeva, no lokalno će biti obilnije oborina, u drugom dijelu tjedna, tako trenutačno pokazuju prognostički materijali.
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