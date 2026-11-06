Dramatičan preokret: Stiže južina, moguće i do 20 stupnjeva, kiša će biti obilna

Tmurno je i jutros u dijelu unutrašnjosti, osobito u središnjim i gorskim predjelima, dok je na istoku pretežno vedro, zbog toga onda i znatno hladnije. Vedrinom se jutros ističe i veći dio Jadrana. U nastavku petka bit će u većini krajeva pretežno sunčano, tmurnije će se zadržavati u Gorskoj Hrvatskoj. Prema večeri će s jugozapada rasti naoblaka, pri čemu može pasti malo kiše, izglednije na sjevernom i srednjem Jadranu.