Hoće li Keglevićeva straža zbog počasti Titu u Kumrovcu ostati bez mjesta u Koloni sjećanja? Vukovar: Nije primjereno…

Ipak, smatraju da je u ovom slučaju riječ o neprimjerenom spoju. "Međutim, smatramo da se ne može istodobno odavati počast Josipu Brozu Titu i njegovoj zvijezdi petokraki, s jedne strane, te odavati počast žrtvama Vukovara koji su upravo stradali od pripadnika tzv. Jugoslavenske narodne armije koji su tu istu zvijezdu petokraku nosili na svojim vojnim odorama, s druge strane", poručuju iz Grada.