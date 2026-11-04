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ODGOVOR GRADA ZA N1

Hoće li Keglevićeva straža zbog počasti Titu u Kumrovcu ostati bez mjesta u Koloni sjećanja? Vukovar: Nije primjereno…

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Ivana Petrić
|
04. stu. 2026. 16:46
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vukovar kostelska pistola
Mia Slafhauzer/PIXSELL, Kostelska pistola

Grad Vukovar preispituje sudjelovanje Keglevićeve straže u obilježavanju Dana sjećanja zbog njihova sudjelovanja u odavanju počasti Josipu Brozu Titu u Kumrovcu, a u odgovoru N1 poručuju da takvo ponašanje nije primjereno komemoraciji vukovarskih žrtava.

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Kako je za N1 odgovorio Tomislav Gottfried, viši stručni suradnik za poslove gradonačelnika Marijana Pavličeka, Grad Vukovar je u ponedjeljak, 2. studenoga, zaprimio brojne zahtjeve da se preispita sudjelovanje Povijesne postrojbe Krapinsko-zagorske županije „Kostelska pištola – Keglevićeva straža Kostel“ u službenom protokolu obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara.

Budući da, kako navode, dotad nisu bili upoznati s cijelom situacijom, zatražili su službeno očitovanje Saveza povijesnih postrojbi Hrvatske vojske, čija je članica i Keglevićeva straža.

Iz Grada ističu da sa Savezom već godinama uspješno surađuju te preko njega dogovaraju dolazak i sudjelovanje povijesnih postrojbi u Koloni sjećanja. Zbog takvog načina suradnje dosad nisu izravno komunicirali s pojedinačnim postrojbama koje djeluju unutar Saveza.

Očitovanje su, tvrde, zatražili radi očuvanja dostojanstva obilježavanja Dana sjećanja, odnosno kako bi se komemoracija održala u mirnom ozračju, uz poštovanje prema hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama velikosrpske agresije.

Grad: Počast Titu nije spojiva s obilježavanjem žrtve Vukovara

U odgovoru su se posebno osvrnuli na sudjelovanje Keglevićeve straže u događaju u Kumrovcu, gdje su pripadnici postrojbe odavali počast Josipu Brozu Titu.

Iz Grada napominju da su povijesne postrojbe angažirane na različitim društvenim, kulturnim i protokolarnim događanjima, često prema pozivima i nalozima lokalnih i regionalnih vlasti.

Ipak, smatraju da je u ovom slučaju riječ o neprimjerenom spoju. "Međutim, smatramo da se ne može istodobno odavati počast Josipu Brozu Titu i njegovoj zvijezdi petokraki, s jedne strane, te odavati počast žrtvama Vukovara koji su upravo stradali od pripadnika tzv. Jugoslavenske narodne armije koji su tu istu zvijezdu petokraku nosili na svojim vojnim odorama, s druge strane", poručuju iz Grada.

Dodaju da je upravo crvena zvijezda petokraka, istaknuta na zastavama i odorama pripadnika agresorskih snaga, bila jedan od prepoznatljivih simbola vojnih postrojbi koje su 1991. sudjelovale u razaranju Vukovara, progonu stanovnika te stradanju branitelja i civila.

"Stoga smatramo da sudjelovanje povijesnih postrojbi koje odaju počast simbolima povezanim s agresijom na Vukovar nije primjereno dostojanstvenom obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara", naveli su.

Na kraju su pozvali na dostojanstvo, odgovornost i poštovanje uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, ističući da u središtu komemoracije trebaju biti 2717 vukovarskih žrtava, hrvatskih branitelja i civila.

Postrojba tvrdi da nije službeno obaviještena

Portal Ni Zagorje malo objavio je da se Keglevićeva straža našla na meti kritika i prijetnji na društvenim mrežama zbog sudjelovanja u protokolarnom odavanju počasti Titu u Kumrovcu.

Prema pisanju tog portala, pripadnici postrojbe potvrdili su da su primali uvrede i prijetnje, ali i da ih Grad Vukovar, kao organizator obilježavanja, nije službeno obavijestio o eventualnom isključivanju iz protokola.

Njihov predsjednik Mirko Cajhen tada je rekao da ove godine nisu ni planirali sudjelovati u Koloni sjećanja u Vukovaru, nego u obilježavanju u Škabrnji, gdje su sudjelovali i prethodne godine.

Grad Vukovar u svom odgovoru za N1 nije izričito potvrdio da je donio službenu odluku o isključivanju Keglevićeve straže iz protokola, nego je obrazložio zašto smatra da njihovo sudjelovanje nije primjereno.

Kontaktirali smo i predstavnike Kostelske pištole – Keglevićeve straže, no do zaključenja ovog članka nismo dobili njihov odgovor. Objavit ćemo ga kada ga zaprimimo.

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Teme
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