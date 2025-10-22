Andrea Doko Jelušić
Direktorica AmChama: Hrvatske kompanije tek počinju otkrivati Ameriku
Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica Američke gospodarske komore u Hrvatskoj (AmCham), bila je gošća Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarala o odnosima Hrvatske i Amerike.
Nicole McGraw nova je veleposlanica Sjedinjenih Država u Hrvatskoj. Andrea Doko Jelušić poželila joj je dobrodošlicu i istaknula da je važno što joj je gospdarstvu na listi priroriteta: "Tradicionalno hrvatsko-američki odnosi su prijateljski, kvalitetni i dobri. Vidimo jedan pozitivan trend u gospodarskim odnosima, lijepo i stabilno rastu. U 2024. bilo je 804 milijuna eura izvoza hrvatske robe u SAD, vrlo uravnotežena trgovinska bilanca sa SAD-om. Događaju se i investicije, gospdarski odnosi su u lijepom zamahu i nadam se da će se tako i nastaviti."
"Hrvatske kompanije tek počinju otkrivati Ameriku"
"Hrvatske kompanije tek počinju otkrivati Ameriku, a isto tako i američki ulagači, Hrvatska dobiva jako lijepi brend u Americi, mnogo je američkih turista koji počinju dolaziti u Hrvatsku. Imamo nekoliko letova dnevno u Dubrovnik, otvara se linija prema Splitu. Percepcija Amerikanaca u odnosu na Hrvatsku je vrlo pozitivna", dodala je.
Ističe kako se nada da će se gospodarski odnosi intenzivirati te je komentirala pitanje ratifikacije ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja: "To je jedino pitanje koje čeka svoj odgovor, to je veliki uspjeh, vrlo mali broj zemalja ima takva sporazum sa SAD-om. U Europi većina ima, ali i mi smo ga potpisali 2022., to je točka koja će dati dodatan zamah jednom kada do toga dođe."
Carine
Vjeruje da Hrvatska neće čekati dugo da do ratifikacije dođe.
Doko Jelušić odgovorila je na pitanje kakvi su američko-hrvatski odnosi kada je riječ o carinama: "Carine su izazvale puno bure i straha u poslovnoj zajednici, ali znajući transatlantske odnose bilo je za očekivati da će se dogovor postići. Sami gospodarski odnosi samo su jedan sloj tog kompleksnog odnosa."
"Carine predstavljaju dodatan trošak i svatko će sa svoje strane morati vidjeti što napraviti u svojoj strukturi troškova da zadrži konkurentnost i svoje mjesto na tržištu", dodala je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
