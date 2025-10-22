Nicole McGraw nova je veleposlanica Sjedinjenih Država u Hrvatskoj. Andrea Doko Jelušić poželila joj je dobrodošlicu i istaknula da je važno što joj je gospdarstvu na listi priroriteta: "Tradicionalno hrvatsko-američki odnosi su prijateljski, kvalitetni i dobri. Vidimo jedan pozitivan trend u gospodarskim odnosima, lijepo i stabilno rastu. U 2024. bilo je 804 milijuna eura izvoza hrvatske robe u SAD, vrlo uravnotežena trgovinska bilanca sa SAD-om. Događaju se i investicije, gospdarski odnosi su u lijepom zamahu i nadam se da će se tako i nastaviti."