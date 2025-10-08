Sjedinjene Države potvrdile novu veleposlanicu u Hrvatskoj

„Čestitamo Nicole McGraw na potvrdu u američkom Senatu za veleposlanicu u Hrvatskoj! Radujemo se što ćemo je dočekati u Zagrebu i raditi pod njezinim vodstvom na promicanju američkih interesa i produbljivanju snažnih veza naših dviju država”, objavilo je američko veleposlanstvo na platformi X uz fotografiju nove veleposlanice s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.