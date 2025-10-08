Sjedinjene Države potvrdile novu veleposlanicu u Hrvatskoj

Američki Senat u srijedu je potvrdio Nicole McGraw kao novu veleposlanicu Sjedinjenih Država u Hrvatskoj.
„Čestitamo Nicole McGraw na potvrdu u američkom Senatu za veleposlanicu u Hrvatskoj! Radujemo se što ćemo je dočekati u Zagrebu i raditi pod njezinim vodstvom na promicanju američkih interesa i produbljivanju snažnih veza naših dviju država”, objavilo je američko veleposlanstvo na platformi X uz fotografiju nove veleposlanice s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
State Department na svojim stranicama McGraw, stanovnicu Floride i katolkinju, opisuje kao dinamičnu poduzetnicu, filantropkinju i lidericu u međunarodnoj suradnji na području umjetnosti, tehnologije i poslovanja.
Navodi se da je vodila međunarodno prepoznatu umjetničku galeriju te da je bila jedna od prvih galeristica koja je izlagala kubansku umjetnost. „Ovo iskustvo potaknulo je njezinu strast za premošćivanje kulturnih razlika kroz kreativne inicijative”, piše State Department.
McGraw, povjesničarka umjetnosti, kasnije je bila direktorica tvrtke NFT Group, gdje je bila „predvodnica integracije digitalne umjetnosti i blockchain tehnologije”. Nova veleposlanica osnovala je i neprofitnu organizaciju CANVAS Art Charities koja je kroz umjetnost „revitalizirala urbane prostore”.
„S jedinstvenom sposobnošću spajanja tehnologije, kulturne razmjene i poduzetništva, ona je u dobrom položaju za promicanje američkih interesa i diplomacije kao veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj”, piše američko ministarstvo.
McGraw je u travnju u svom saslušanju pred odborom za vanjske odnose američkog Senata naglasila da će tijekom mandata u Hrvatskoj imati četiri prioriteta: gospodarsku i kulturnu diplomaciju, sigurnosnu suradnju, američku izvrsnost i zaštitu američkih državljana u inozemstvu.
Tamo je naglasila da će raditi na zaštiti američkih interesa u hrvatskim strateškim sektorima poput luka, telekomunikacija i energetike.
Naglasila je da Hrvatska povećava izdvajanja za obranu i radi na modernizaciji oružanih snaga što je prilika za američke tvrtke za zajednička ulaganja i tehnološke transfere.
McGraw je istaknula da će se snažno zalagati za američke investicije, pa je izdvojila LNG terminal na Krku koji može Europi osigurati neovisnost od ruskih energenata, ali i „pojačati izvoz američkih energenata”. Naglasila je važnost izgradnje plinovoda južne interkonekcije između Hrvatske i BiH.
Najavila je i da će ohrabrivati američke tehnološke tvrtke da investiraju u Hrvatsku i time „zacementiraju hrvatski status tehnološkog čvorišta”.
