Do 5.000 eura više: U ovih 10 zanimanja zabilježene su najveće povišice plaća

Ovo povećanje plaće nije prilagođeno za inflaciju, pa to ne znači automatski da si možemo više priuštiti. Radi se uglavnom o posljedicama visoke inflacije posljednjih godina – posebnom faktoru koji je, kako kaže Gartner, sada „pretežno završen“. Cijene za potrošače ponovno se približavaju ciljanoj inflaciji. No u kojim se zanimanjima plaća od 2023. do danas najviše povećala? Podaci s platforme za zapošljavanje Kununu, ekskluzivno dostupni BuzzFeedu, pokazuju jasnu sliku, prenosi Fenix Magazin.